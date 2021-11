Sparta po devíti letech do Lyonu. Ve výpravě je už i starší z Krejčích

Lyon si v případě vítězství s předstihem zajistí postup do jarní vyřazovací fáze a proti Spartě je velkým favoritem.

„Bylo by skvělé tam něco uhrát. Za bod bychom byli rádi, i když člověk nikdy neví, jak se to bude vyvíjet,“ přemítal starší z Ladislavů Krejčích.

Ano, devětadvacetiletý levý záložník je zase součástí mužstva, za které naposledy nastoupil v červenci.

Dělá postupné kroky k návratu do zápasů, byť s největší pravděpodobností v Lyonu do hry nezasáhne. Trenér Vrba ho s sebou bere, aby ho měl na tréninku. Navíc v pohárech může být na lavici až dvanáct náhradníků.

ONLINE: Olympique Lyon - Sparta čtvrtek 18.45 Rozhodčí: Mariani - Bindoni, Tegoni (všichni Itálie)

Bude to poprvé, co Krejčí od prodělané plicní embolie bude v nominaci na zápas.

Když se oba týmy před dvěma týdny utkaly poprvé, Krejčí všechno ještě sledoval z tribuny.

Viděl, jak jeho spoluhráčům perfektně vyšel úvod, po dvaceti minutách Sparta vedla 2:0 po dvou trefách Haraslína.

Souboj zlomil gól před poločasem a mimořádná kvalita střídajících Paquety s Emersonem, k tomu se rozehrál střelec Ekambi.

Sparťané i po přestávce zůstali u otevřeného ofenzivního fotbalu, po ztrátě míče však už nedokázali zastavovat soupeřovy rychlé a jedovaté výpady.

Lyon od té doby ve francouzské lize prohrál v Nice 2:3 a naposled porazil Lens 2:1. V tabulce je šestý se čtyřbodovou ztrátou na druhé Nice.

Ani Sparta od té doby nemá za sebou utkání, která by se jí vyloženě povedla.

Proti Mladé Boleslavi urvala šťastnou výhru ve třetí minutě nastavení, naposled v Ostravě remizovala 2:2. Je čtvrtá, na vedoucí Plzeň ztrácí tři body.

Aby v Lyonu uspěla, musel by se opakovat scénář z úvodní půlhodiny a poté dlouho vydržet.

„Hráli jsme dobře, napadali jsme je, k ničemu jsme je nepustili. My jsme naopak byli silní vpředu. Tohle bychom si měli přenést, to na ně platí,“ podotkl Krejčí.

On a středopolař David Pavelka jsou také pamětníky posledního vzájemného souboje na francouzské půdě.

Sparta se do Lyonu vydala po devíti letech. Tenkrát v Evropské lize tam v září 2012 podlehla 1:2, když v 77. minutě snižoval právě tehdy dvacetiletý Krejčí.

Vzpomínka na Spartu v Lyonu a rok 2012.

„Všichni jsme asi cítili, že na výhru to tam nebylo. V první půli jasně diktovali tempo a já si říkal, že to je fakt kolotoč. Takže ve finále to asi dopadlo ještě dobře,“ vzpomínal Krejčí v rozhovoru pro klubový web.

Tenkrát se hrálo na známém a starém Stade De Gerland. Od podzimu 2016 Olympique ke svým domácím utkáním nastupuje na novém stadionu na severovýchodním předměstí přibližně dvacet kilometrů od centra města.

Parc Olympique Lyonnais, nebo také Groupama Stadium v Décines-Charpieu pojme 59 186 diváků a je třetí největší ve Francii.

Ve čtvrtek si na něm určitě nezahrají nemocný Karlsson se Štetinou a zranění Höjer, Juliš, Souček a Polidar, kteří zůstali doma.

Sparta stejně jako na zářijovou cestu do Kodaně vypravila dva letecké speciály, jeden pro hráče a realizační tým, druhý pro partnery klubu. V sektoru pro hosty bude přibližně čtyři stovky fanoušků.

V tabulce skupiny A je Sparta po třech kolech za suverénním Lyonem druhá, třetí Rangers na ni ztrácejí jediný bod a hrají v Kodani proti poslednímu Bröndby.

Do jarního osmifinále postoupí z každé skupiny vítěz, druhý v pořadí si o postup mezi nejlepších šestnáct zahraje s jedním z třetích týmů skupiny Champions League.

Třetí v pořadí ve skupině Evropské ligy bude hrát o osmifinále Konferenční ligy s některým z druhých týmů skupiny této soutěže.