Měli jsme štěstí, přiznal trenér Vrba a chválil Pulkraba i výkon soupeře

Sparta neodehrála povedený zápas, ale díky zákrokům brankáře Nity a nepřesnému zakočení protihráčů její naděje na body žila. A ve čtvrté minutě nastavení rozhodl Hložek.

„Máte zápasy, kdy neproměníte šance, máte spoustu situací, z nichž můžete dát gól. Někdy se to otočí a máte štěstí,“ pravil Vrba.

Šťastné vítězství?

Je pravda, že nás podržel Nita a v závěru se k nám štěstí přiklonilo. Oni měli minimálně dvě situace, z kterých nás mohli potrestat.

Jsou body o to víc cenné, když jste nebyli lepší?

Důležité body, to si řekněme na rovinu. Plzeň před námi vyhrála a my jsme potřebovali zůstat v kontaktu. Slavia sice ztratila, ale i ona bude bojovat o nejvyšší příčky. Teď se to vyvinulo tak, že my se Slavií honíme Plzeň.

Je pro vás důležité, že rozhodl zrovna Hložek, který skóroval naposled v srpnu proti Hradci?

Adam byl naším nejlepším hráčem v ofenzívě. Předvedl toho hodně, dynamiku, rychlost, individuální akce. Samozřejmě, že ve finální fázi mohl být přesnější.

Ovlivnil váš výkon čtvrteční pohárový duel s Lyonem?

Vliv určitě měl, končili jsme tady před půlnocí, byl to úžasný zápas. Boleslav se na nás velmi dobře připravila, ale to nemění nic na tom, že jsme si s tím měli poradit trochu líp.

Chybělo víc pohybu, rychlost, moment překvapení. Souhlasíte?

Už v poločase jsem hráče upozorňoval, že musí udělat výrazně větší nabídku, aby se hra zrychlila a abychom obranu překvapili. Byli jsme pomalí a oni se stačili zformovat a my jsme pak dobývali dobře organizovaný prostor. Každopádně bych tady rád vyzdvihl výkon soupeře. Boleslav byla trpělivá, hrála velmi dobře a my měli štěstí. Pomohla nám střídání.

Myslíte především Pulkraba? Svých pět minut využil maximálně. Nejdřív jeho gólovou hlavičku chytil brankář, pak založil akci, následně hlavičkoval do tyče a Hložek dorazil.

Jsem rád, že jsme ho tam měli. I když hrál chvíli, ve vápně byl pro nás důležitý. Vytvořil možnost pro Hložka, který zápas rozhodl. Kdybychom tam Matěje neměli, tak jsme se do té situace nedostali.

Nechtěl jste dřív střídat Dočkala, které mu to nešlo? Na lavici jste měl Sáčka.

V poslední době jsme měli víc zápasů, Sáčka jsme chtěli pošetřit, hrál těžké ukání s Lyonem. V týdnu máme domácí pohár, pak zase ligu, pak letíme do Lyonu. Láďa Krejčí se po dlouhém zranění necítil úplně dobře, tak jsme radši nešli do rizika. Přesto si myslím, kdybychom byli přesnější a klidnější především ve finální fázi, mohli jsme se dostat do víc šancí. Ale samozřejmě musíme si přiznat, že kdyby byli přesnější hosté, byl by zápas na jejich straně.