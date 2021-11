Panák: Lyon je odměna. Říct mi to někdy před půl rokem, asi bych se zasmál

Humornou scénkou začal předzápasový program fotbalistů Sparty na stadionu Parc Olympique Lyonnais.

Čerstvě šestadvacetiletý stoper je sparťanským objevem podzimu, po vleklém zranění kolene nehrál od října 2018. Jakmile se uzdravil a vyběhl na hřiště, stal se jednou z opor mužstva.

V náročném programu, který Sparta od druhé poloviny července absolvuje, zpočátku nehrál všechna utkání.

Ale v poslední době už mu kouč odpočinek nedopřává, Panák odehrál posledních pět ligových zápasů i dva duely Evropské ligy proti Rangers a před dvěma týdny doma proti Lyonu.

„Když hraju pořád, klidně i dva zápasy v týdnu, je to pro mě lepší, než když z toho vypadnu,“ poznamenal Panák.

Koleno drží?

Ze začátku to byl pro tělo záhul. Jinak si nemůžu stěžovat. Koleno samozřejmě cítím, ale bolí to jen v míře, kterou strpím a s kterou můžu fungovat.

Dokázal jste si před půl rokem představit, že se se budete chystat na pohárový zápas v Lyonu?

Nedokázal. Jsem strašně rád, že tady můžu s vámi sedět a připravovat se na zápas.

Kdyby vám to někdo tenkrát řekl, co byste mu odpověděl?

Ani nevím. Asi bych se zasmál. Teď ty zápasy jdou tak rychle za sebou, že už jsem to všechno přestal vnímat, ani mi to nepřijde. I když samozřejmě v hlavě mám, že jsme dlouho nehrál a že jsem na hřišti teprve tři měsíce.

S Lyonem máte za sebou domácí utkání, které jste prohráli 3:4. Jste klidnější, když víte, co vás čeká?

Nevím, jestli klidnější, když jsem viděl, co dokážou s míčem. Musíme se soustředit na naše silné stránky. Hrát jako doma, mít rychlý přechod do útoku, to nevoní nikomu. Samozřejmě nás mrzí, že jsme nic neuhráli, když jsme to měli tak dobře rozehrané a vedli dva nula. Bohužel jsme to nezvládli, možná i nezkušeností. A hlavně jsme dělali chyby.

Cítíte, že můžete jen překvapit? Že se od vás nic moc nečeká?

Svým způsobem to tak může být, ale my chceme hrát náš fotbal, kombinovat, držet míč na zemi a rozdat si to s nimi jako u nás doma. A věříme, že to tentokrát na něco stačit bude.

Dva góly vám dal kamerunský útočník Ekambi. Bránil jste někdy tak kvalitního hráče?

Nikdy jsem se s tak dobrým útočníkem nesetkal, je výjimečný. Budeme se snažit, abychom mu jeho gólovou šňůru překazili.

Lyon doma v letošním ročníku ještě neprohrál, na svém stadionu je mnohem silnější než venku. Jde z toho až strach?

Každý tým je doma silnější, ženou ho fanoušci. Lyon má velmi kvalitní kádr, od obrany, od Boatenga až po útok, kde je výborný Paquetá. Všechno jsou skvělí hráči a pro nás to bude strašně těžké.

V úterý jste měl narozeniny. Berete zápas v Lyonu jako dárek k vašemu návratu k fotbalu?

Beru to jako odměnu celkově, nejen k narozeninám. O takové soutěži a zápasech sníte. Jsem moc rád, že Evropskou ligu můžu hrát. A oslava? Je malá doma s rodinou, šestadvacátiny se už ani neslaví.