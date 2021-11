Vrba před Lyonem: Doma bude ještě silnější než v Praze. My se dál učíme

„Vývoj ve skupině je jasně daný. Lyon je velkým favoritem, zbylé tři týmy hrají o další umístění. První tři zápasy to jednoznačně ukázaly,“ pochválil sparťanský kouč protivníka, se kterým jeho tým doma před dvěma týdny prohrál divokým skóre 3:4. „Určitě si to zase budeme chtít rozdat. Ale vím, že rozhodující zápasy o postup pro nás budou až ty poslední dva.“

Předtím vás ovšem čeká Lyon. Myslíte, že bude lépe připravený než v Praze, kde brzy prohrával 0:2?

Všichni víme, že francouzské týmy jsou v pohárech silné. A Lyon bude určitě chtít doma ukázat, co v nich je. Víme, koho všeho dokáží porazit, takže čekáme, že budou v domácím prostředí ještě silnější než v Praze.

Rozebrali jste si důkladně, kde jste udělali v prvním zápase chyby? Čeho Lyon dokázal využít?

Zápas jsme velice dobře rozehráli, ale Lyon má opravdu hodně kvalitní tým. Rozdali jsme si to s nimi, chtěli jsme hrát atraktivně, to se dařilo, ale výsledek nás nepotěšil. Lyon nás potrestal.

Jak byste jej srovnal s Monakem, proti kterému jste v létě hráli předkolo Ligy mistrů?

Spíš bych bral francouzskou ligu jako celek. Šla strašně moc nahoru, poslední příklad jsme viděli v úterý, kdy Lille vyhrálo v zápase Ligy mistrů v Seville. Znovu na nás čeká tým, který patří k evropské špičce. Jsem zvědavý, jak si s tím poradíme.

Potřetí v řadě hrajete venku. Jak moc vám cestování komplikuje situaci?

Samozřejmě je to náročné, máte pauzu jen dva dny, únava se hromadí... Ale zažil jsem i nabitější kalendář. Je to tak dané, nestěžujeme si. Jsme rádi, že poháry hrajeme, zvlášť proti tak kvalitním soupeřům.

V posledních pěti zápasech proti francouzským týmům Sparta ani jednou nebodovala. Máte motivaci tuhle statistiku prolomit?

Zrovna včera jsem zkoumal podrobně soupisku Lyonu a když jsem viděl, kde všude ti hráči hráli, kolik mají zkušeností, a jak jsme na tom v porovnání s nimi my... Máme spoustu mladých, kteří začínají, třeba za tři čtyři roky budou hrát v klubu na úrovni Lyonu. Nebo bude na té úrovni celá Sparta. Ale zatím se učíme. Chceme najet na vlnu, aby Sparta hrála poháry rok co rok. Pro klub, hráče i fanoušky by to byl obrovský přínos.