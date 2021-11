Fenomén Hanspaulská liga slaví 50 let. Tajně ji milují i profesionálové

Každý pátek večer je ze žižkovského sportovního areálu Pražačka už zdálky na tramvajové zastávce slyšet hvizd píšťalky a pokřikování několika desítek nadšených sportovců. Za míčem utíká tým šedivých veteránů, mladých hipsterů s knírky či fotbalový babylon složený z Vietnamců, Rumunů nebo Slováků.

Hraje se od odpoledne do pozdních večerních hodin a na nově položené umělé trávě se střídá jeden tým za druhým. Nadšení ze vstřeleného gólu se nikterak neliší od toho, které můžeme vidět v televizi při fotbalových šampionátech. A stejný obraz mohou Pražané sledovat na zhruba čtyř desítkách dalších hřištích, týden co týden. Už padesát let.