Jablonec čeká duel v Dánsku. Posílí svoji šanci na postup?

V české lize se jim vůbec nedaří a tabulkou klesají stále hlouběji, zato v Evropské konferenční lize se fotbalisté FK Jablonec srdnatě bijí o postup ze skupiny D. Dnes mohou v Randersu, šestém největším dánském městě nacházejícím se na Jutském poloostrově, v souboji s místním klubem FC svoji šanci výrazně posílit.

ONLINE: Randers vs. Jablonec podrobná reportáž od 18:45

„Bude to strašně těžké utkání v boji o druhé místo. Randers máme dobře nastudovaný, má strašnou sílu ve hře dopředu a kvalitní individuality. Víme ale i o některých jeho slabinách, které budeme chtít využit, a uděláme maximum, abychom bodovali a měli šanci na postup z této vyrovnané skupiny,“ tvrdí zkušený levý bek Jan Krob.

Jablonečtí navíc mají důvod k sebevědomí. Před dvěma týdny totiž doma na stadionu Střelnice svého dánského soka zejména ve druhém poločase přehrávali a měli nakročeno k důležitému tříbodovému zisku. Jenže z pokutového kopu za nešťastnou ruku Kubisty v poslední minutě Randers srovnal na konečné skóre 2:2.

„Doma jsme ty body ztratili až se závěrečným hvizdem, takže teď bychom si je chtěli vzít zpátky. Bude to těžké, ale myslím, že jsme se v předchozích zápasech se všemi třemi soupeři přesvědčili, že můžeme hrát s každým, pokud budeme hrát odvážně a nebudeme ustrašení,“ velí kouč Jablonce Petr Rada. „Pokud ale chceme být úspěšní, musíme určitě zlepšit koncovku a proměňovat šance, kterých si sice vytváříme dost, ale gólů moc nedáváme.“

V zakončení by se dnes Jablonečtí měli spoléhat na útočníka Tomáše Čvančaru. Nejlepší kanonýr týmu v této sezoně vstřelil Randersu oba góly, skóroval i v neděli proti Pardubicím a díky povedené podzimní části, v níž střelecky zatím výrazně vyčnívá nad svým útočným parťákem Martinem Doležalem, si vysloužil premiérovou nominaci do české reprezentace do 21 let.

„Tomáš nám v určitých fázích pomohl, vstřelil důležité branky. Vždycky je plusové, když máte víc takových útočníků, ale uvidíme, jak to sestavíme,“ uvedl Rada.

Severočechům bude v dnešní důležité bitvě naopak scházet kromě zraněných hráčů i stěžejní krajní záložník Václav Pilař, který si odpyká trest za tři žluté karty.