Panák má novou smlouvu. Udělám vše, abych to Spartě splatil, děkuje

„Po tom, co se mi stalo, už jsem v to moc nevěřil. Jsem strašně rád, že se to povedlo. Udělám všechno, abych to Spartě splatil,“ citoval Panáka klubový web.

Šestadvacetiletý stoper pokračuje v psaní pozoruhodného fotbalového příběhu.

V létě po víc než tisíci dnech nastoupil znovu mezi elitou, rychle se prosadil do základní sestavy, na podzim zvládl třiadvacet soutěžních zápasů i obdržel pozvánku do reprezentace na listopadová utkání s Kuvajtem a Estonskem.

Do nich sice nezasáhl, ale koho by to o pár měsíců dřív vůbec napadlo.

Vždyť Panák v jednu chvíli zvažoval i předčasný konec kariéry.

Ligu začal hrát už v roce 2016 v Karviné, tehdy ještě jako ofenzivní záložník. Chtěla ho Slavia, Panák zůstal a učil se novému postu středního obránce. Ačkoliv se v říjnu 2018 v zápase s Olomoucí zranil, v následné zimní pauze ho koupila Sparta.

Počítala s tím, že za ni od jara bude nastupovat, ale mladý fotbalista musel podstoupit nakonec tři operace. Nekonečná léčba, neuskutečněné pokusy o návrat... Kvůli zánětu v koleni mu selhaly i ledviny, odumírala mu játra.

„Strávil jsem dva týdny na ARO a další dva týdny na ortopedii, kde se to po první operaci čistilo. V tu chvíli to nebylo o fotbale nebo o sportu, tam šlo o život,“ popisoval klubovému magazínu nejnáročnější okamžiky.

Panák se ale dokázal dostat z nejhoršího a postupně se vrátil k fotbalu. Nejprve naskakoval za sparťanskou rezervu, později zvládl i obdivuhodný comeback do nejvyšší soutěže.

A příběh pokračuje.

„Vděčím vedení a všem v klubu. Podporovali mě v době, kdy bych to moc nečekal. Tohle je třešnička na dortu. Teď chci vyhrát ligu a nejlíp i pohár,“ dodal po podpisu nového kontraktu. Ten původní by mu vypršel v létě.