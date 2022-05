Panák je po další operaci kolene. Těžko říct, kdy se vrátím, tvrdí

Panák v minulých dnech byl na operaci v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Podle Sparty, která o situaci informovala na svém webu, proběhl zákrok podle očekávání.

„Jsem pár dní po operaci a pomalu začínám odkládat berle,“ poznamenal Panák. „Začnu cvičit s našimi fyzioterapeuty a uvidíme, jak to půjde dál.“

Panák je v tomto ohledu smolař - a to je asi ještě slabý výraz. Za Spartu začal pořádně nastupovat až v tomto ročníku a zvládl zatím 29 soutěžních zápasů. Byl to zprvu pohádkový příběh, střední obránce platil za jeden z objevů podzimu, a dokonce nakoukl do reprezentace.

Do přípravy s Kuvajtem a kvalifikace s Estonskem nezasáhl, ale za klub dál nastupoval převážně v základní sestavě. V prosinci dokonce podepsal novou víceletou smlouvu.

Jenže pak se Panák, který dříve kvůli zdravotním problémům právě s kolenem zmeškal dvě a půl (!) sezony, absolvoval během té doby tři operace, a dokonce zvažoval konec kariéry, opět vážně zranil.

Osudný pro něj byl duel na Slavii 6. března, který domácí vyhráli 2:0.

„Zápas před utkáním v Edenu jsem vynechal, ale na derby jsem se chtěl vrátit. Jenže jsem se v něm bohužel zranil, hned jak se to stalo, věděl jsem, že je zle,“ popsal Panák.

Sparta doufala, že její stoper operaci potřebovat nebude, že jeho kolenu pomůže konzervativní léčba, konvenční cesta. To nevyšlo.

„Když se to stalo, byl jsem samozřejmě zklamaný a mrzelo mě to. Zároveň jsem ale už předtím věděl, že se to může kdykoliv stát. Říkal jsem si, že když to přijde, budu na to připravený,“ dodal Panák.