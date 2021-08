Tisíc a jeden den. Byly chvíle, kdy jsem se na to chtěl vykašlat, líčil Panák

Před týdnem minuta proti Olomouci. To byla jeho první výhra. Ligu hrál přesně po tisíci a jednom dnu.

V sobotu v Liberci v základní sestavě, devadesát minut, tři body po triumfu 5:0.

„Těžko si představit lepší premiéru. Byl to hezký zápas. Od první minuty jsme ho měli pod kontrolou, kombinovali jsme, drželi míč. Do ničeho jsme Liberec až do konce nepustili. Byl to prostě povedený zápas,“ říkal do kamer klubové televize.



Naposledy od začátku nastoupil v říjnu 2018 za Karvinou proti Olomouci. Po hodině utkání po předchozím nevinném faulu odkulhal s bolestí v koleni. Nezdálo se, že by to mohlo být vážné.

V lednu přestoupil do Sparty s tím, že pro jaro už bude k dispozici. Jenže. Jedna operace, pak další, třetí... Nekonečná léčba, pokusy o návrat.

„Byly chvíle, po té poslední operaci, kdy jsem se na to chtěl vykašlat, aby mě to neomezovalo v normálním životě. Ale po debatě s lékaři, s přítelkyní a rodinou jsem se rozhodl to ještě zkusit. A udělal jsem dobře,“ líčil po vítězství v Liberci.



„Těšil jsem se strašně, bylo to dlouhý. Musím říct, že strašně moc děkuju Spartě, spoluhráčům, realizačnímu týmu, že mě celou dobu podporovali, celé ty roky. Vždycky jsem z nich cítil, že to se mnou ohromně prožívají, tak jim za to moc děkuju. A chci to Spartě vrátit,“ líčil.

Kapitán Bořek Dočkal ho dokonce za minulou sezonu v klubové anketě zvolil hráčem roku. Za to, co musel překonat.

A v Liberci to přišlo. Trenér Pavel Vrba nechal odpočívat Lukáše Štetinu, který se po těžkém zranění kolene vrátil na hřiště po jedenácti měsících. A ukázal na Panáka.

„Byl jsem nervozní. Sice jsem něco odehrál za béčko, pak v přípravě, ale tempo v lize, stadion, fanoušci, to je něco jiného,“ říkal pětadvacetiletý univerzál.

„Ale jak jsem přišel na hřiště, tak jsem viděl, že to bude v pohodě. Tři roky jsem na to čekal, takže jsem neměl být proč nervózní. Nejdřív to byla euforie, pak jsem se musel soustředit na to, co mám hrát.“

Když ve druhém poločase po útočné standardce a střetu s libereckým brankářem Knoblochem zůstal ležet, mnoha fanouškům zatrnulo. Nestalo se mu něco?

„Dostal jsem do lýtka, koňara. To se stává, byla to moje blbost, já jsem fauloval,“ podotkl.

„Pro mě dobře, jak jsme ten zápas zvládli. Rychle jsme navýšili náskok a bylo to v pohodě. Kdyby to bylo víc vyhrocené, bylo by to složitější.“