Sparťan Krejčí poprvé o nebezpečné embolii: Mohlo to skončit špatně

Už je to zase on. Ten pohodář, kterému co chvíli rozzáří tvář upřímný úsměv. Třeba když vypráví, co mu mimo jiné daly čtyři roky v Boloni: „Snažím se i tady žít tak, jak se žije tam. Žádný stres, klídek, dobré jídlo, kafíčko.“ Na začátku srpna ovšem Ladislav Krejčí v dobré náladě nebyl.