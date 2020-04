Bylo to na palici?

Dva dny mi trvalo, než jsem pochopil, co se děje, a přivykl si na nový režim. Sám doma. Ráno sprcha, dobrá snídaně, jdete se proběhnout, uděláte oběd, splníte odpolední tréninkový plán, večeře a pořád nikde nikdo. Říkáte si: Co teď?