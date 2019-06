Schick, Souček, Krejčí... Kolik stojí fotbalová esa z Čech?

Patrik Schick. Velké téma nejen pro AS Řím. Útočník, který stál přes miliardu korun, zatím marně vyhlíží pevné místo a taky stabilní formu. Může se mu hodit, že hlavní konkurent Edin Džeko dostal extrémně zajímavou nabídku z Interu Milán. Pokud ji přijme, pozice hrotového útočníka bude v Římě volná.

Ale co když ne? A co když nový trenér a sportovní manažer budou mít jiné preference? „Vážně nevím, co se stane. Ale osobně nemám v povaze něco vzdávat,“ pravil Schick, než v pátek dvěma góly zařídil zásadní vítězství 2:1 v kvalifikaci o Euro proti Bulharsku.

Schick hrál proti Bulharům skvěle, byl každou chvíli nebezpečný. Ve svém klubu však žádnou jistotu nemá. „Musíme počkat, kdo obsadí v Římě nejdůležitější funkce. Pak se uvidí. Určitě se však naskýtají alternativy, že by Patrik mohl pokračovat jinde. I mimo Itálii,“ prohlásil hráčův manažer Pavel Paska.

Itálie je ovšem priorita. Situaci kolem Schicka sonduje AC Milán, kam by se měl nově přestěhovat trenér Giampaolo ze Sampdorie Janov, což je Schickův první italský učitel.

Ladislav Krejčí. Jak jsme naznačili, trenérská škatulata v Itálii budou podstatná nejen pro české reprezentanty. Kupříkladu záložník Krejčí, byť měl celou sezonu nutkání odejít, zvažuje, že by nakonec pokračoval v Boloni. Pokud zůstane trenér Mihajlovič, který mu sedí.

„Všechno je otevřené,“ reagoval Pavel Pillár ze společnosti Sport Invest, která levonohého záložníka zastupuje.

Dokonce není vyloučené, že by Krejčího mohl v Boloni doplnit páteční reprezentační kapitán Marek Suchý. Po více než pěti letech se zkušený stoper rozloučil s Basilejí a hledá novou výzvu. A zřejmě jinou zemi. „Jsem přesvědčený, že rozhodnutí opustit Basilej přichází ve správný čas,“ řekl.

Tomáš Souček. Nejlepší hráč české ligy stojí na rozcestí. Slavia za něj žádá 250 milionů korun, ale zároveň mu nabízí prodloužení smlouvy. „Kdybych odcházel ze Slavie, tak by pro mě měl smysl jedině přestup na západ,“ naznačil.

V pátek hrál obdivuhodně, ovládl střed hřiště, ale rozhodnutí o jeho budoucnosti by mělo padnout po pondělní kvalifikaci s Černou Horou. Pokud by přestoupil, Slavia by ráda přivedla reprezentačního spoluhráče Davida Pavelku z Kasimpasy.

Český záložník Tomáš Souček (vpravo) cosi vysvětluje svému spoluhráči Lukáši Masopustovi v průběhu duelu proti Bulharsku.

Vladimír Coufal. Přestup do německého Freiburgu je na spadnutí, což potvrdil sám krajní obránce Slavie: „Když vám taková nabídka přijde v šestadvaceti letech, nemůžete říct, že nepůjdete.“

Libor Kozák. Povedený půlrok v Liberci stačil, aby mu smlouvu předložila Sparta. Vysoký útočník má ve třiceti - a po letech s nepříjemnými úrazy a operacemi - zřejmě poslední šanci, jak zaujmout: „Pozvánka do reprezentace je pro mě odměna a velká vzpruha.“

Michal Trávník. Jedno z nejžhavějších zboží, které nabízí domácí liga. Jablonecký záložník, toho času mezi zraněnými, by mohl zamířit do Sparty. A klidně za čtyřicet milionů korun. Tím by se zařadil mezi pět historicky nejdražších nákupů české soutěže.