Krejčí nejspíš odejde z Boloni. V úvahu připadá i návrat do české ligy

Variant je několik.

Přestup v rámci Itálie.

Odchod do nizozemské či rakouské ligy, kde je o šestadvacetiletého levonohého záložníka zájem.

Nebo návrat do Česka. Podle zákulisních informací jeho situaci sonduje jeden z elitních klubů. Nemusí to však být do Sparty, odkud v létě 2016 do zahraničí odcházel. Na Krejčího „trpěl“ současný plzeňský trenér Pavel Vrba...

Ladislav Krejčí narozen 5. července 1992

kariéra: z Podolí už v přípravce přišel do Sparty, kde to dotáhl až do ligového áčka, v Boloni je od roku 2016

reprezentace: 38 zápasů, 5 branek, účastník Eura 2016. Od září 2017 odehrál za národní mužstvo jen jeden zápas, loni v listopadu naskočil na čtrnáct minut v Lize národů proti Slovensku.

„Láká mě se prosadit v zahraničí a ukázat, že na to mám. Na druhou stranu česká liga i výkony a výsledky zástupců v pohárech ukazují, jakou kvalitu. Vím od svých zástupců, že zájem v Čechách by byl, a já tyhle dveře určitě nebudu předčasně zavírat,“ přemítal Krejčí v rozhovoru pro agenturu ČTK.

V prvním roce patřil ke stabilním hráčům mužstva, poslední dvě sezony paběrkuje, nastupuje velmi málo.

V letošním ročníku naskočil do 13 zápasů, v tom minulém si v Serii A připsal jen 12 startů.

„Nebudu lhát, dávám to těžce. Na tréninku nic neošidím a snažím se pro tým odevzdat maximum. Pokud takhle týden co týden jedete nadoraz a pak nehrajete, je to samozřejmě frustrující,“ poznamenal hráč širšího kádru reprezentace.

Přitom s trenérem Sinišou Mihajlovičem, který Boloňu převzal loni v lednu, nemá Krejčí sebemenší problém. „Sinišu řadím mezi nejlepší trenéry, které jsem poznal. Tréninky, taktická příprava, všechno na skvělé úrovni. A taky se mnou mluví, chválí tréninkovou morálku, vystupování i pozitivní přístup. Ale prostě dává přednost jiným hráčům, sám si dvě křídla přivedl,“ líčil Krejčí.

„Řekl mi to do očí, je to realita, kterou musím respektovat. Samozřejmě se to snažím zlomit. Každým soubojem na tréninku chci dát trenérovi důvod, aby na mě ukázal. Jenže hrajeme o záchranu a všechno se podřizuje výsledkům. Trenér pak staví na těch, které si sám vybral a přivedl.“