Italský fotbal chce během dubna otestovat všechny profesionály

Fotbal

Zvětšit fotografii Berat Djimsiti (v bílém) z Atalanty Bergamo útočí, míč mu odkopl Arkadiusz Milik z Neapole. | foto: Reuters

dnes 14:57

Italský svaz chce od konce dubna testovat profesionální fotbalisty na koronavirus, aby byl připraven na co nejrychlejší zahájení společných tréninků v klubech. Funkcionáři doufají, že příprava začne okamžitě poté, co bude v zemi ukončena celostátní karanténa. Ta momentálně platí do 3. května.

„Naším cílem je dovést sezonu 2019/20 do konce,“ řekl šéf svazu Gabriele Gravina v pondělním rozhovoru pro televizi Sky Italia. Podle něj je reálně možné, že se budou hrát ligové zápasy místo tradiční pauzy i v letních měsících.

Termín návratu k přípravě na 4. května už minulý týden naznačil ministr sportu Vincenzo Spadafora, podle něhož by se mohla začít uvolňovat přísná opatření. Sportovní federace vyzval, aby připravily podrobné plány pro chvíli, kdy budou moci obnovit činnost. Itálie je jednou ze tří nejhůře postižených zemí koronavirem. Počet nakažených překročil 156 tisíc, už téměř 20 000 lidí nemoci covid-19 podlehlo.