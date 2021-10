Po plicní embolii je Krejčí v tréninku s týmem. Ale hrát ještě nemůžu, říká

Mladší z Ladislavů Krejčí, dvaadvacetiletý defenzivní středopolař, je po téměř třech měsících svalového zranění v pořádku a měl by být připraven k nástupu na hřiště.

Starší z Ladislavů Krejčí, devětadvacetiletý krajní záložník, si ještě pár týdnů počká, ale i on už před sebou vidí naději.

„Dřív jsem pořád přemýšlel o tom, proč se to stalo, jaká byla příčina. Ale teď už ne, nemyslím na to, je to pryč,“ říká pro klubový web.

Když na přelomu července a srpna, druhý den po ligovém utkání v Liberci, v němž skóroval, musel do nemocnice, prognóza byla nejistá. Dostal léky na tři měsíce a postupně začal s lehkým tréninkem.

„Jak to šlo, připravoval jsem se individuálně. Dělal jsem, co šlo, abych se udržel co nejlíp kondičně.“

Postupně si přidával a v posledních dnech už trénuje s týmem.

„Rozcvička, střelba, přihrávky. Ale když se začne hrát, tak u toho nejsem. Do toho jít ještě nemůžu,“ přibližuje.

„Hodně lidí mi pomáhá, naši fyzioterapeuti, doktoři a kondiční trenéři dělají maximum, abych se mohl co nejrychleji vrátit. Jakmile dostanu zelenou, budu fyzicky připravený, žádné tréninkové manko bych mít neměl.“

Za pár dní půjde na kontrolní vyšetření. Pak se rozhodne, jak dál. Je možný už návrat k plnému tréninku.

„V tréninku se může zapojovat do všech aktivit, jejichž součástí není kontakt. Pracuje tvrdě s našimi kondičními trenéry, aby se udržel fyzicky na úrovni. Jakmile mu to doktoři povolí, měl by být plně připravený na návrat,“ poznamenal sparťanský vedoucí kondiční přípravy hráčů Ben Ashworth.

„Láďa bere léky na ředění krve, s týmem tedy trénuje při kondičních cvičeních a pak se věnuje individuální herní přípravě. Kvůli riziku krvácení se nezapojuje do herních činností, kde by docházelo ke kontaktu. Když všechno půjde dál dobře a plíce budou čisté, tak přestane brát léky a s týmem se začne připravovat se vším všudy,“ podotkl klubový lékař Michal Tuček z Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích.

Tenkrát v noci z prvního na druhého srpna probudila Krejčího bolest na hrudi a v zádech. Když neustupovala, raději odjel do střešovické nemocnice na pohotovost. Vyšetření ukázala plicní embolii, testy v dalších dnech však neodhalily příčinu onemocnění.

„Chci ještě jednou poděkovat všem doktorům a veškerému zdravotnímu personálu, jak se o mě skvěle starali. Rychle můj problém odhalili, což byl základ,“ oddechl si Krejčí.

V září v rozhovoru pro iDNES Premium detailně průběh popisoval: „Než mi všechno docvaklo, tak jsem se v nemocnici ptal, jestli můžu odpoledne na trénink, že druhý den hrajeme o Ligu mistrů s Monakem. A že prý ne. Tak stihnu aspoň odvetu? Ale jak se se mnou lékaři bavili, postupně mi docházelo, že to mohlo skončit špatně. Že jsem mohl - nedejbože - i umřít.“

Nebyl na tom dobře psychicky, ale sám krušné časy překonal. „Chodil jsem do kabiny, trávil hodiny v tréninkovém centru na Strahově, přišel na jiné myšlenky.“

„Od lékařů jsme přesně věděli, jak dlouho nesmí být v plném tréninkovém zatížení. To nám výrazně pomohlo sestavit pro něj dlouhodobý tréninkový plán. Bylo to pro něj nesmírně těžké, začínal jen lehkými analytickými a balančními cvičeními, které jsme kombinovali s rotopedem. Zátěž jsme pak postupně zvyšovali podle Láďovy tolerance a neustále jsme monitorovali jeho tepovou frekvenci. Fyzickou kondici nabral zpátky velmi rychle a my jsme ho museli spíš brzdit,“ poznamenala Jitka Marhanová, jedna ze sparťanských fyzioterapeutů.

„Jeho problém byl u fotbalisty neobvyklý, takže při jeho návratu jsme opravdu opatrní. Pro něj to určitě musí být trochu frustrující, ale už to snad nebude dlouho trvat. Na kontrolu u specialisty by měl jít za dva týdny a pak by se mohl zapojit naplno,“ doplnil Ashworth.