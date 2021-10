Jak vychovat fotbalistu? Milovat a cepovat, říká „sparťanská máma“

Na stole leží vysvědčení. Na nástěnce jsou přišpendleny rozvrhy hodin. A pod okny zní smích puberťáků. Nejsme však ve škole, nýbrž v tréninkovém centru Sparty na Strahově v kanceláři Lenky Bouškové.

Když vyjdeme ven, vidíme správný fotbalový frmol: na jednom hřišti jsou rozeseti žáčci, na dalším se chystá k tréninku sparťanské béčko. S ním se dostává do formy po nemoci i Ladislav Krejčí. Jakmile zbystří Lenku Bouškovou, přispěchá ji srdečně pozdravit. I jeho kdysi doprovázela v rozletu kariéry.

Přes třicet let pracujete jako „náhradní máma“ fotbalistů Sparty. Co vše máte v klubu na starost?

Chceme z kluků vychovat hlavně dobré lidi. Celkem tu máme asi 250 dětí. Milujeme je a cepujeme.

Co si pod tím mám představit?

Jsem děvče pro všechno, co se týče sociálního zajištění – škola, internát, rodiče. Moje hlavní starost je, jak skloubit školní docházku s fotbalem. Ale když vyjíždím autem ze Strahova a vidím partičku kluků, stačí zvednout ukazováček a oni už dobře vědí, kdo co musí dodělat.