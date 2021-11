PONEDĚLNÍK: Šlágry? Reklama i antireklama na ligu. Sudí nemají stejný metr

Reklama na český ligový fotbal byla k vidění ve Vítkovicích a to nejen díky báječné kulise.

Tempo, spousta šancí i penaltové okamžiky. Zápasu nechybělo nic. Snad jen kdyby spektakulární gól sparťanského obránce Hancka, který si ve vápně obhodil soupeře a z voleje napálil míč do víka, nepřekazil ofsajd.

Pochvala pro Baník, Spartu i fanoušky na tribunách. Jak už to však ve vyhecovaných bitvách bývá, často se po nich více než o samotné hře mluví o sporných situacích.

Tím spíš, že sudí Berka nařídil hned tři penalty. O dvou není pochyb. Sporná byla snad jen ta třetí, po které Tetour v závěru srovnal na 2:2.

Sparťan Krejčí čistě vypíchl míč Almásimu, jehož však dohrál také Dočkal snažící se padnout do rány. Almási o něj škobrtl, pravidlově tedy penalta, i když pocity se budou různit. Je fajn, že sudí Berka po utkání do kamer všechny své kroky zdůvodnil. Takhle by to mělo vypadat.

Velkou kritiku schytal především na sociálních sítích od fanoušků Sparty její kapitán Bořek Dočkal, který kromě smolného penaltového zákroku ještě penaltu zahodil. Takový den blbec potká každého hráče a zrovna někdejší reprezentant by si zasloužil více úcty, jakkoli je kritika po nevydařeném výkonu na místě.

Znovu se tak bude řešit, jestli Dočkal už nemá své nejlepší roky za sebou a Spartu spíš nebrzdí. Není potřeba pochybovat, že by si to trenér Pavel Vrba nevyhodnotil správně.

Špatné utkání má za sebou také brankář Nita, ještě minulý týden za zákroky proti Mladé Boleslavi velebený bůh Florin. První gól měl na rukavici, druhý zase zavinil mnohem víc než Dočkal, když mu snadný centr vypadl z náručí.

Tohle je zkrátka fotbal, život. Jednou sláva, podruhé bída. Mentálně silní jedinci se z toho dostanou rychle a sympaťák Nita si prošel v životě mnohem těžšími zkouškami než na trávníku.

Chybí kvalitní sudí

Bohužel druhý tahák už tolik fotbalové kvality nenabídl. Plzeň měla v Edenu rudo před očima. Už v 11. minutě předvedl ohavný skluz se zvednutou podrážkou Řezník a bylo štěstí, že slávista Ševčík stihl nadskočit, jinak by to mohlo dopadnout hodně zle. Takové zákroky fotbal nechce. I když rozhodčí Franěk situaci řešil jen domluvou, VAR zvládl svou práci tak, jak se patří.

Jenže velký problém je, když pár dní předtím ani video nestačí, aby za podobný zákrok dostal červenou kartu slávista Hromada, který škaredě trefil olomouckého Hálu.

Tyhle verdikty důvěru v český fotbal nevrací a nic na tom nemění ani slova zastání pro nezkušeného rozhodčího Ladislava Szikszaye: Nepískal tendenčně, „jen“ špatně na obě strany.

Ano, chyby děláme všichni, ale s videem, prosím, ne. To nebyla sporná situace.

Zkušený soudce Franěk vyloučil ještě další dva hráče Plzně, která dohrávala v osmi. To se vidí spíš někde na vesnici, když kluci před zápasem popíjí a mančaftu pak chybí lidi. Všechna vyloučení ovšem byla správná. Ani Pernica nejevil valný zájem hrát míč.

Zásadní ovšem je, aby metr sudích byl jednotný. Leč stává se z toho špatně ochucený guláš. Je až příliš znát, že lize chybí kvalitní rozhodčí, že potřebují čas, který není.

Trenér Viktorie Michal Bílek mohl oslabený tým pochválit aspoň za to, jak srdnatě se vydal a nepouštěl slávisty do mnoha šancí, ovšem po zhlédnutí videa hříšníkům především vyčiní za neprofesionální nedisciplinovanost.

Nejvíc emocí vyvolal explzeňský útočník Michael Krmenčík ve službách Slavie. Poté, co se nedávno přidal k hanlivému pokřiku na adresu klubu, ze kterého se odrazil k pěkné kariéře, divoce slavil gól do jeho sítě.

Jde o bouři ve sklenici vody, i když v Plzni už Krmenčík moc kamarádů mít nejspíš nebude. To exslávista Miroslav Stoch, jenž nedávno jako hráč Liberce neslavil gól v Edenu, v neděli nechyběl ve slávistické vipce, kde jej všichni nejen za milé gesto plácali po zádech. Každý si píšeme příběh sám.

Platí to také o plzeňském křídelníkovi Jhonu Mosquerovi, třetím vyloučeném. Bylo znát, jak mu během zápasu tečou nervy. Ale jestli po jeho konci opravdu čelil rasistické nadávce od lehce startovacího slávistického asistenta Pavla Řeháka, je to skutečně smutná tečka za nepovedeným šlágrem, jenž měl být ozdobou ligy, nikoli ostudou.

Slovácko jako UFO

Do silné trojky se mimo hlavní pozornost vklínilo organizované a vysoce kompaktní Slovácko, které svým náročným stylem hry bude zatápět každému.

V Olomouci sice nehrálo bůhvíjak, první poločas hodně pod své možnosti, ale právě tyto zvládnuté zápasy vás posouvají ke špičce. Trenér Martin Svědík udělal o poločase klíčové střídání, když místo záložníka Kohúta poslal na plac druhého útočníka Ciciliu, jenž následně dal gól a dva pomohl připravit.

Když je správně nastavený a netropí hlouposti mimo fotbal, je to velice zajímavý hráč. Slovácko má zbraň nejen v něm. Velmi dobře hráli krajní beci Reinberk s Kalabiškou, ale vůbec celá obranná čtyřka se stopery Kadlecem a Hofmannem. Když je vidíte na vlastní oči, pochopíte, proč Svědík nekouká na věk. Výbornou rozehrávkou pomáhá i brankář Nguyen.

V Liberci neměl dobré vztahy, opce na přestup ovšem není na slovácké poměry nízká, pohybovat se má kolem sedmi milionů korun.

Může se Slovácko ucházet o titul? Zní to možná až nepatřičně. Mezi Plzní, Spartou a Slavií působí se svým skromným rozpočtem jako UFO.

Ovšem ani lavičku náhradníků nemá sehraná parta z Uherského Hradiště špatnou a pár takových senzací liga pamatuje. Rozhodovat se bude na jaře, ale už jen druhý rok mezi českou špičkou je mimořádný počin.

Pěkné ponedělí.