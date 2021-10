Bůh Florin. Sparťanský gólman chytá pro lidi a bláznivě žije s týmem

Za dlouhým nákopem za sparťanskou obranu sprintuje boleslavský Jurásek, proti němu daleko z brány vybíhá gólman Nita, aby nebezpečnou situaci vyřešil.

Bezhlavě neodkopává, jak by to udělala drtivá většina brankářů, ale tělem si protivníka odstaví a míč pouští do autu, aby mohli rozehrávat spoluhráči.

Od čtyřiatřicetiletého rumunského gólmana to nebyl jen projev sebevědomí. On chce v každém utkání udělat něco pro lidi. Kličku napadajícímu útočníkovi, zasekávačku, riskantní rozehrávku, při kterém se trenérovi zastavuje srdce. Publikum bouří nadšením.

V nedělním duelu proti Boleslavi přes sedm tisíc fanoušků vyvolávalo jeho jméno, když po přestávce likvidoval obří příležitosti soupeře a Spartě uchoval naději na vítězství, o kterém rozhodl Hložek ve třetí minutě nastavení. Nebýt Nity, nebyly by ani tři body.

„Boleslav měla šance, se štěstím i díky skvělým zákrokům Florina, který nás zachránil, jsme udrželi nulu,“ povídal útočník Adam Hložek.

„Co jsme udělali v koncovce špatně? Při hlavičkách Milana Škody domácí podržel brankář, i když samozřejmě se to vždycky dá vyřešit líp. Ale ta šance Marka Suchého, s tím měl naložit jinak,“ kroutil hlavou boleslavský kouč Jarolím.

Nita nejdřív reflexivně až zázračně reagoval na prudkou hlavičku Škody. Dobíhající Suchý měl snadnou práci dostat míč do sítě, Nita se proti němu roztáhl a házenkářským zákrokem lapil i dorážku.

„Pomohl jsem týmu, zavřel bránu a za to jsem moc rád. Jsem velmi šťastný, že jsme vyhráli. Jsou to důležité body,“ říkal Nita do kamer klubové televize.

Za téměř čtyři roky, co ve Spartě působí, nenajdete zápas, který by vyloženě pokazil. V poslední době snad jen na jaře proti Pardubicím dostal riskantní rozehrávkou do úzkých spoluhráče a následně inkasoval z poloviny hřiště, protože byl daleko z brány.

Měl období, kdy nechytil nic navíc, na podzim 2019 ho tehdejší trenér Václav Jílek po sérii špatných výsledků posadil na lavičku. Na ní zůstal i poté, co ho nahradil Václav Kotal. Loni v létě se s ním fanoušci už už loučili. Ale zůstal, vybojoval si pozici jedničky zpátky a letos na jaře podepsal novou smlouvu.

Ve čtyřiatřiceti mu Sparta dala kontrakt na další dva roky. To ukazuje, jak si rumunského reprezentanta váží. A ten to klubu vrací spolehlivými výkony.

I když minulý týden ve čtvrtek v pohárovém utkání proti Lyonu dostal čtyři branky, další tři vyložené šance zlikvidoval.

V letošní sezoně nastoupil za Spartu do devatenácti zápasů, v devíti z nich neinkasoval. Nuly v předkole Ligy mistrů proti Rapidu, ve skupině Evropské ligy na Bröndby a s Rangers či v derby proti Slavii mají pro mužstvo i klub mimořádnou cenu.

Na jaře se stal jedničkou v rumunské reprezentaci. V letošním roce za ní odchytal devět zápasů, čtyřikrát udržel čisté konto.

Na podzim i díky němu uhráli Rumuni v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2022 deset bodů z patnácti. Podlehli jen 1:2 v Německu, kde se však Nita překonával. Báječný výkon předvedl i v červnu v přípravě proti Anglii (0:1).

Před výkopem si stoupne na brankovou čáru, zvedne ruce, pomodlí se a zamává tribunám. Na fanoušky myslí vždycky.

Ze strahovského tréninkového centra chodí domů pěšky. Cestou ho lidé zastavují, chtějí podpisy, fotografie.

„Ahoj, jak se máš,“ spustil česky na klučinu v teplákové soupravě Bohemians, který měl zrovna po zápase na Strahově a Nitu požádal o společnou fotografii.

Jako gólman žije s týmem. Po důležitém gólu sprintuje přes celé hřiště, aby byl součástí oslav. Aby si užil radost se spoluhráči. Obranu už diriguje v češtině. „Kucííí,“ bylo často slyšet, když se loni hrálo bez diváků.

Nesmírně si váží, kde je. Známý je jeho příběh. Pochází z chudých poměrů, v pěti letech přišel o otce, jako dítě musel pracovat a starat se o nemocnou matku, která zemřela, když mu bylo devatenáct.

Ve dvaceti se dostal do druholigové Concordie Chiajna. K šestadvacetinám dostal kontrakt ve Steaue Bukurešť, dnešním FCSB, největším rumunském klubu.

Když v lednu 2018 Sparta prodala svou jedničku Martina Dúbravku do Newcastlu, jako jeho nástupce si vybrala Nitu.