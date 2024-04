Lítali jsme jako na kolotoči. Byla to ale skvělá jízda, shodují se Plzeňští

Nakonec odehrál oba duely s Fiorentinou včetně úvodní remízy 0:0, v odvetě na hřišti vydržel i do konce přidané půlhodiny. Dohromady kolem něj svištělo pětatřicet domácích pokusů „Tolik? To slyším poprvé, to je dost,“ divil se čtyřiatřicetiletý stoper do kamer České televize.

„Věděli jsme o jejich kvalitách, chtěli jsme hrát z bloku a hrozit ze standardek,“ nastínil původní plán. Jenže otevřenější pasáž domácím vyhovovala. Hned v úvodu hrozili a několikrát je zastavil až skvělý brankář Martin Jedlička reflexivními zákroky. Když už na střelu nedosáhl on, pomohla mu branková konstrukce.

„Nakonec to bylo pořád na jednu bránu, Jedla nás podržel a my uhájili nulu se štěstím. Kolikrát byli ale i oni bezradní, jenže jakmile do toho šlápli, ukázala se jejich kvalita,“ dodal Hejda.

Ten v Plzni působí už jedenáctou sezonu, zažil utkání v základní skupině Ligy mistrů i v Evropské lize. „Ale když se ohlédnu za tím, jak jsme se prokousali až sem, musím kluky opravdu pochválit. Stálo to za to.“

„Hezká jízda i pro mě,“ doplnil Lukáš Červ, který do Plzně přišel teprve v zimě. „O to hezčí musela být právě pro ty kluky, kteří si tím prošli už od předkol.“

Viktoria měla namále hned v prvním dvojutkání s kosovskou Dritou, kdy o postupu do předposledního předkola rozhodla až v dlouhém nastavení z penalty.

„Skupinou pak prolétli suverénně, teď už to sice nevyšlo, udrželi jsme se aspoň do prodloužení,“ vzdychl Červ.

Tam už ale hostům došli síly. Hráli už téměř půl hodiny bez vyloučeného obránce Cadua, když se domácí González prosadil po rohu.

„Nezvládli jsme jednu standardku a pak už se to úplně zhroutilo,“ uznal Hejda.

„Bránit se v deseti už bylo opravdu těžké, ta trefa byla možná trochu šťastná, ale nedá se nic dělat. Těžko říct, co rozhodlo, možná bychom dostali góla i v jedenácti, protože jsou skvělý tým,“ přidal Červ.

Plzeňský Cadu dostává červenou kartu v utkání s Fiorentinou.

I tak se aspoň symbolicky hosté dostali dopředu, když za nepříznivého stavu zkoušeli ohrozit bránu soupeře dlouhými auty. Jedním z nich však házející Jhon Mosquera namazal přímo pěti protihráčům do brejku, na jehož konci stál skórující domácí kapitán Cristiano Biraghi.

„I v deseti se dá dát gól, ale oni byli na míči strašně dominantní, i v jedenácti nás točili jak na kolotoči, nemáme se za co stydět, skupinu jsme vyhráli bez porážky, prošli přes Servette na penalty (po dvou remízách 0:0), tentokrát to byl soupeř asi nad naše síly,“ pokrčil rameny útočník Matěj Vydra.

Možná ten úplně nejsilnější?

„Stoprocentně, vždyť jste to všichni viděli. Ale aspoň jsme doma zvládli udělat ten důležitý bod pro český fotbal.“

I díky plzeňské jízdě má Česko naději, že podobných příběhů bude přibývat.