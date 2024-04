Moje Plzeň to není, ale... Horváth o historickém tažení a proč u něj chyběl

Našel byste propojení s Plzní, která hrála za vašich pohádkových časů?

Soudržnost. Pracovitost. Poctivost. Na nic si nehrát, hlavně mít z fotbalu dobrý pocit. Zpovzdálí cítím sounáležitost. Viktorka je správně naladěná.

Nehraje zdaleka tak živelně a riskantně. V osmifinále ani ve čtvrtfinále Konferenční ligy nedala gól. Ve čtvrtek netrefila bránu.

To není dobře, ale pozor, my se taky uměli přizpůsobit situaci. Je snadné zapomenout, že jsme spoustu zápasů hráli na jistotu, protože stačilo vyhrát 1:0. Vzpomínám na Maribor, postup do Ligy mistrů, léto 2013. Po rychlém gólu jsme to zavřeli, nikam se nehnali a hráli jen na výsledek. Obrana je základ.