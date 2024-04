Koubek: Vyloučení všechno změnilo, odešli jsme se vztyčenou hlavou

Viktoria prošla třemi kvalifikačními předkoly, poté suverénně zvládla základní skupinu. Ve vyřazovacích bojích však neskórovala, z osmifinále přes Servette Ženeva se probila až po penaltovém rozstřelu.

I ve čtvrtfinále proti Fiorentině hrála dvakrát nula nula, góly padly až v prodloužení čtvrteční odvety. Dali je González a Biraghi.

„Pokud naše cesta měla dnes skončit, tak jsme odešli se vztyčenou hlavou. Kluci zaslouží uznání nejen za dnešek ale i za celou sezonu,“ prohlásil Koubek v rozhovoru pro Českou televizi.

O čem kouč ještě mluvil?

O herním plánu i záměru. „Bylo to složité, v první půli jsme chtěli hrát aktivně, napadat je vysoko, čímž jsme soupeře trochu zaskočili. Ale tím jsme to taky měli otevřené vzadu a domácím se nám tam dostávali po krajích hřiště. Brankář Jedlička chytil několik šancí, měli jsme i štěstí, pak jsme se vrátili k bloku, který nám fungoval v prvním utkání v Plzni. Ukázalo se, že z taktického hlediska je nejvhodnější, v otevřeném postavení jsme byli zranitelní.“

O vyloučení Cauda. Červená karta po přestávce všechno změnila. Hrát proti Fiorentině je těžké i v jedenácti, natož pak dlouho v deseti. Dotáhli jsme to sice do prodloužení, ale domníval jsem se, že přežít to ještě další půlhodinu už asi nebude v našich silách.“

O snaze v prodloužení vyrovnat. „Snažili jsme se s tím ještě něco udělat. Zkoušeli různá rozestavení, i na čtyři obránce. Měli jsme tam náznaky, že bychom se do hry dostali. Když to bylo jedna nula, možná jsme soupeře i znejistěli. Ale nakonec to nevyšlo. Udělali jsme jednu chybu, pak jsme hráli vabank a udělali ještě jednu. Kdybychom déle udrželi stav 0:1, možná jsme ještě zahrozit mohli.“

O své budoucnosti v klubu. „Já bych se k tomu vyjadřovat nechtěl. Tyhle záležitosti by měl oznamovat klub. Své záměry, i personální, by měl komunikovat sám, takže tohle je otázka na klub.“