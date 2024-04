Mazák na plac! Navíc v třístém zápase. Řezník po Fiorentině: Trenér mi děkoval

„Všechno vyšlo až nečekaně krásně,“ pravil skoro až dojatě po bezgólové remíze.

Možná sám chvílemi pochyboval, jestli se kulatého duelu číslo 300 v plzeňské Viktorii vůbec dočká. Ač je od léta zdravý, nastupuje sporadicky.

„Trenérům jsem nenápadně naznačoval, že je tahle meta blízko. Věděli o tom. Ale i když byly třeba některé zápasy v závěru výsledkově lepší, šance nepřicházela,“ krčil rameny.

„Nakonec se to všechno sešlo parádně. Tohle si budu pamatovat nadosmrti.“

Aby ne, když byl přímo na hřišti u historicky prvního čtvrtfinálového zápasu Plzně v evropských pohárech. Proti desátému celku italské ligy to sice od českého zástupce nebyl žádný hurá fotbal, který se vryje divákům do paměti. Domácí naopak pragmaticky vsadili na účelnost a co nejpevnější defenzivu.

„Víme, že jestli chceme pomýšlet na něco víc, v Itálii musíme být dopředu mnohem lepší,“ pokračoval Řezník, který svůj záskok zvládl.

Řezníkovy minuty v aktuální sezoně pouze soutěžní duely červenec

90 minut v lize proti Teplicím (0:1)

21 minut v Konferenční lize proti Dritě (0:0) srpen

- září

90 minut za béčko proti Admiře (2:3) říjen

90 minut v poháru proti Mariánským Lázním (10:0)

11 minut v Konferenční lize proti Ballkani (1:0) listopad

1 minuta v poháru proti Olomouci (3:1) prosinec

5 minut v Konferenční lize proti Astaně (3:0) únor

- březen

- duben

90 minut v Konferenční lize proti Fiorentině (0:0)

„Vyhodnotíme si to a uvidíme, jestli Radima nasadíme i příští týden. Na to je ještě čas,“ navázal trenér Miroslav Koubek.

Na Řezníka vsadil zejména kvůli jeho zkušenostem. S Plzní má pět titulů a zažil evropské poháry včetně největších zápasů v Champions League, v klubu je s půlroční pauzou na hostování v Mladé Boleslavi takřka třináct let.

„Nesmírně si vážím jeho charakteru a výkonu, který předvedl,“ chválil ho ve čtvrtek před novináři Koubek. „Nemá to lehké, končí mu smlouva, v létě odchází, ale ukázal svou velikost a morální kredit. V tréninku pracuje výborně. Nepochyboval jsem o něm. Že nastoupí on, jsem byl rozhodnutý hned.“

Chtělo to jistě i dávku odvahy, protože Řezník v aktuální sezoně prakticky vůbec nehraje. V lize nastoupil jen v prvním kole v Teplicích (0:1). Od té doby odehrál devadesát minut akorát v zápase třetiligového béčko na Admiře (2:3) a také v poháru v Mariánských lázních (10:0), což byl soupeř z divize.

Coby náhradník zvládl pár minut posbírat ještě v Evropě, ale v šanci, jakou dostal tentokrát, dost možná už ani nedoufal.

„Ať jste starý, nebo mladý, nikdy není jednoduché jít do utkání, když nemáte zápasovou praxi. Dlouho jsem se fyzicky cítil dobře, ale v závěru už mi nohy nešly. Chytal jsem křeče a nebylo to jednoduché,“ přiznal po devadesátiminutové šichtě.

Ve chvíli, kdy se před ním v první půli otevřel prostor na pravé straně, sice hrubě nepovedeným centrem plzeňskou zazdil jednu z nadějných plzeňských akcí. „Mohlo to být dané nerozehraností, ale nechci to používat jako berličku. Měl jsem to vyřešit lépe,“ souhlasil.

Jinak mu ale těžko může kdokoli cokoli vyčítat.

Na pozici pravého wingbeka byl dozadu spolehlivý. Kaňkou by neměla být ani žlutá karta, kterou dostal ve druhé půli za faul na pronikajícího soupeře.

Nezapomínejte, že Koubek na něj ukázal vyloženě z nouze. Personální pohromu kromě několika zranění umocnili karetní tresty pro Dweha s Kopicem.

„Moc nás nezbylo,“ uznal Řezník, který se na start proti Fiorentině chystal pár dnů.

„Trenér si mě zavolal v týdnu a řekl mi, ať jsem připravený. Po zápase za mnou pak přišel a poděkoval mi, že jsem všechno zvládl. Mám radost. Něco podobného by přece potěšilo každého.“