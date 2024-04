Ať je na co vzpomínat. Plzeň je nositelkou výjimečné šance pro český fotbal

„Krásná a zajímavá práce připravovat tým na takového soupeře. Pro mě asi největší výzva v kariéře,“ vyznal se včera novinářům trenér Miroslav Koubek. „Převažuje natěšení, ne strach. A chci, aby takhle přemýšleli i hráči.“

Jak také jinak, když je čeká zápas za odměnu. Pokud postup neklapne, svět se nezboří. A když ano?

Na účet by přiteklo dalších 50 milionů, už teď jich Plzeň vydělala skoro 230, což je pro pokladnu fantastická zpráva. A ještě by se na úžasnou jízdu léta vzpomínalo.

K tomu přidejte další extrémně významné plus, které visí ve vzduchu: ze dvou utkání stačí uhrát jedinou remízu, aby měl v sezoně 2025/26 český mistr jistou účast v základní skupině Ligy mistrů.

Velká věc, již je třeba docenit, což se doteď úplně nedělo. Také vás trklo, jak málo se o Plzni mluví?

Sparta se Slavií si o pozornost říkají dramatickou přetahovanou o titul, předtím fanoušci hltali jejich snažení v Evropské lize. Skoro zapadlo, že Viktoria pražské rivaly v pohárech trumfla – a že ani teď to nemusí být konečná.

Možná je to vůči ní nefér.

Ale zároveň věřte, že jí přesně tenhle stav náramně vyhovuje.

Boss Adolf Šádek nemá mediální humbuk vůbec rád. Žádosti o rozhovory až na výjimky odmítá. Líbí se mu, když tým žije v bublině, skrz kterou není vidět ani slyšet. Když je čas a klid na práci, která přináší senzační výsledky.

Plzeňský Matěj Vydra se snaží udržet stabilitu během utkání s kosovskou Dritou.

Pokud chcete, můžete namítat, že Plzeň do Konferenční ligy proklouzla skrz už téměř přibouchnuté dveře. Že kosovskou Dritu v druhém předkole vyřadila se štěstím. Že pak měla kliku i na los a že skupinou prošla bez ztráty bodu díky tomu, že narazila na slabší soupeře. Ale rýpat se vůbec nehodí.

Naopak: Viktoria udělala pod trenérským mazákem Koubkem obrovský kus práce. A v relativně skromných kulisách vyprodukovala tým, který už teď v Evropě trumfl nejslavnější éru Horvátha, Limberského, Petržely a trenéra Vrby.

Srovnávat je pochopitelně ošidné, protože Plzeň tehdy hrála Ligu mistrů či Evropskou ligu – tedy blyštivější soutěže, než je mírně upozaděná Konferenční liga. A také tým tehdy fungoval v úplně jiném režimu, dnes nepředstavitelném.

Viktoria bývala živelná, divoká, nespoutaná, někdy až moc. Kabina se řídila tak trochu sama, Vrba s Šádkem ji jen korigovali a nastavovali mantinely, které se někdy posouvaly hodně daleko od hřiště a stoprocentního profi přístupu.

Pod novými rakousko-švýcarskými majiteli se klub od léta vydal jiným směrem a nakročeno má zajímavě. V lize už třetí místo asi nevylepší, ale ani to není vzhledem k síle Sparty a Slavie vůbec špatná vizitka. A na vysvědčení za tažení Evropou se to už teď hemží jedničkami.

Pokazit se vlastně nic nemůže, protože čtvrtfinále je vysoko nad plán. A nedá se popřít, že Fiorentina je jiná liga než každý ze soupeřů, na které Plzeň doteď narazila.

„Účastník Serie A proti týmu z české ligy: už tím jsou dané argumenty,“ tuší Koubek. „Ale papírově lepší nemusí vždy vyhrát.“

Pavel Šulc z Plzně (vpravo) ve výskoku v utkání se Servette.

No právě: fialové dresy si zaslouží úctu, ale soupeř z kategorie neporazitelných by vypadal jinak. Desáté místo v lize, z posledních deseti zápasů jen tři vítězství a těžce vydřený last minute postup v Evropě přes izraelskou Haifu.

Do Česka tým cestoval až včera navečer, v plzeňské aréně si ani nezatrénoval. V týdnu čelil spekulacím o budoucnosti trenéra Italiana, který údajně sám po sezoně skončí a na zvídavé otázky novinářů se moc netvářil: „Tyhle diskuse nikomu nepomáhají, mohou narušit naši koncentraci.“

I toho by měla Plzeň zkusit využít.