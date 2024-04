Trenér Koubek: Připravovat svůj tým na tak věhlasného soupeře je krásná práce

„Fiorentina je favoritem zápasu, o tom není pochyb. Je to špičkové italské mužstvo, my tým z české ligy. Nicméně ve fotbale je to tak, že papírově slabší tým nemusí vždycky prohrát. A my se o to pokusíme,“ prohlásil na tiskové konferenci dvaasedmdesátiletý Koubek.

Je to pro vás velká výzva?

Je to největší utkání a výzva v mé trenérské kariéře. Připravovat svůj tým na tak věhlasného soupeře je zároveň krásná, zajímavá práce. Mám rád výzvy, je to o natěšenosti, radosti. Nikoliv strachu.

Co je zapotřebí k tomu, abyste v utkání uspěli?

Taktika. Každý na hřišti musí podat nadstandardní výkon jak z pohledu individuálních, tak taktických dovedností. Musíte se opřít i o výkon brankáře. Cestou je eliminovat největší zbraně soupeře a využít ty vlastní.

Ale trápí vás řada absencí. Je to velký problém?

Není tajemstvím, že personální problémy máme. Ale je konec sezony, karty a zranění přibývají u všech týmů. Představoval bych si pro varianty sestavy lepší komfort. Ale moje krédo je: pokud je nás jedenáct, jsme kompletní.

Bude na zápas připravený záložník Mosquera, který se zranil v nedávném domácím utkání s Libercem?

To bych nechal otevřené.

Plzeň – Fiorentina ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

Je ve hře, že byste mohli změnit zažité rozestavení se třemi obránci?

My máme zažitých několik systémů, rozestavení a schémat. Dotaz je to dobrý, i to je na pořadu dne.

Pokud byste měl vybírat v defenzivě, vsadíte na osmnáctiletého Palusku, nebo ostříleného Řezníka? Na jednoho z nich zřejmě volba padne.

Všichni hráči jsou připravení. I osmnáctiletý Paluska i pětatřicetiletý Radim Řezník.

V osmifinále jste vyřadili švýcarskou Ženevu. Je Fiorentina o hodně kvalitnější soupeř?

Je to bezpochyby nejlepší mužstvo, na které jsme v poháru narazili. Se vším respektem k Ženevě, jejíž hru velice uznávám, Fiorentina je lepší. Ono to ani nemůže být jinak, v této fázi nenarazíte na papírově snadného soupeře.

Vnímáte zároveň, že hrajete i za celý český fotbal? Pokud v dvojutkání získáte bod, dáte českému mistrovi jistotu Ligy mistrů pro ročník 2025/2026.

Popravdě, toto tématem nebylo. Budeme rádi, když pomůžeme českému fotbalu. Ale pomoci chceme hlavně sami sobě. Ten jeden bodík se dal udělat i v zápasech jiných týmů, my to nechceme mít jako nějaké břemeno. Nebyli jsme jediní v pohárech.

Fiorentina minulý víkend prohrála na hřišti Juventusu 0:1, jediný gól inkasovala po standardní situaci. Je to cesta i pro vás, jak se prosadit?

Ze standardek jsou šance vždycky, je to účinná zbraň. Pokud se dobře kopne, každé mužstvo má šanci.

Miroslav Koubek, trenér fotbalistů Plzně

Máte obavy z některých konkrétních hráčů soupeře, například argentinského křídelníka Gonzáleze, nebo se chystáte na Fiorentinu jako celek?

Známe každého jejich hráče a každý z nich je vynikající. Bonaventura, Mandragora, Lopéz... Všechno hráči úžasných kvalit. Hrají útočně, aktivně, chtějí držet míč. K tomu výborný trenér Vincenzo Italiano. Libí se mi, jak tým vede, vyznává svoji filozofii. Všichni hráči v jeho schématu znají své uplatnění. Máme velký respekt, ale obavy ne. Do sportu nepatří někoho se bát.

Zapadá dobře do jejich stylu i český reprezentant Antonín Barák?

Nepochybně. Tonda je ofenzivní hráč se skvělým myšlením, kvalitní střelou, průnikovou přihrávkou i hrou hlavou. Je kreativní, ofenzivní aspekty jsou u něj velmi silné.