Kapitán Hejda: Zápasem s Fiorentinou žije celá Plzeň, lidi mě zastavují

„Očekáváme extrémně těžký zápas, ale půjdeme do utkání naplno a chceme uhrát dobrý výsledek, říká kapitán Viktorie.

Poprvé hrajete čtvrtfinále Konferenční ligy, cítíte nervozitu?

Nálada je dobrá, je to historický milník pro celý klub. Cítím to nejen z kluků v týmu, ale i mezi lidmi v Plzni, když mě zastavují a přejí hodně štěstí. Klademe na utkání velký důraz a moc se na něj těšíme.

Co očekáváte od soupeře? Viděli jste jejich poslední utkání s Juventusem?

Samozřejmě nějaké materiály jsme viděli. Víme, že na balonu jsou velice dobří a celý tým je technicky výborně vybavený. Musíme být kompaktní, uvědomujeme si, že nás nečeká lehká práce.

Sledoval jste vy osobně, na koho si dát největší pozor?

Fiorentina je špičkové mužstvo a určitě nás důkladně prověří. Asi nechci nikoho zvlášť vypichovat. Oni celkově mají hodně rychlá křídla, ale také často střílí zpoza vápna a dávají z toho branky. Bude to každopádně těžká prověrka.

Nebezpečný určitě bude i Antonín Barák…

Osobně s ním moc zkušeností nemám, zažil jsem ho v pár zápasech ještě ve Slavii a možná v Příbrami, úplně si to nevybavuji. Samozřejmě Tondu známe z reprezentace, víme, že je kvalitní hráč s výbornou střelou, a musíme si na něj dát pozor.

Zažil jste v minulosti velké bitvy s italskými týmy, cítíte, že i s Fiorentinou můžete uspět?

Všichni si to přejeme a uděláme pro to maximum. Doma jsme odehráli strašně moc těžkých zápasů a i teď chceme uhrát co nejlepší výsledek. Fanoušci nás určitě poženou, věříme, že se nám bude dařit.

Musíte se z nejrůznějších důvodů vypořádat s řadou absencí, jak velký problém to bude?

Neřekl bych problém, možná menší komplikace to je, ale určitě se nebudeme vymlouvat. Náš kádr je široký a ti, co nastoupí, mají dostatečnou kvalitu, aby zápas zvládli. V domácím prostředí máme velkou sílu a chceme uhrát dobrý výsledek, abychom v odvetě měli šanci postoupit.

Ani jednou jste v Konferenční lize neprohráli, může vám pomoci i sebevědomí nabité v této soutěži?

To může jenom pomoci, cítíme, že v Evropě hrajeme trochu jinak. Sedí nám to a přejeme si na úspěšné výsledky navázat. Samozřejmě respektujeme kvalitu soupeře. Bereme to tak, že Fiorentina je velký favorit, ale už jsme v minulosti zvládli zápasy i se silnějšími soupeři.

Bude to pro vás největší zápas kariéry?

To je těžké říct, v minulosti jsem odehrál hodně velkých zápasů. Samozřejmě když už jsme takhle daleko, tak cítíme, že by byla škoda to nevyužít. Chceme uspět, je to blízko. Nejenom my hráči, ale celý klub po tom touží. Každý z nás musí dát do zápasu maximum a uvidíme, na co to bude stačit.