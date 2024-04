Fotbal se na mně vyřádil. Hable o Fiorentině, trénincích o půlnoci i byznysu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Mít tak hodinku času, zašel by doma na půdu a zkusil by najít fialový dres, který si kdysi nechal na památku. Se šestnáctkou na zádech. Blonďatý záložník Jan Hable patřil Fiorentině, která se do fialových barev odjakživa obléká. Trénoval ho mistr Prandelli. V útoku nastupovali baculatý zabiják Vieri, bomber Gilardino nebo dopingový hříšník Mutu, přihrávky rozdával dánský koumák Jörgensen, ke kapitánské pásce se blížil krajan Ujfaluši.