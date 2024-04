Koubek: Jásot po zápase? To kvůli koeficientu. V odvetě chceme hrát stejně

„Nic jsme nevyhráli, nikam jsme nepostoupili. Zaradoval jsem se kvůli tomu, jak tým zápas takticky zvládl a hlavně za český koeficient,“ líčil. „To mě tak rozradostnilo.“

Ano, Plzeň dokázala velkou věc. Utkání sice moc nepobavilo, nenabídlo šance ani emotivní momenty, ale bod za remízu zařídil, že český šampion bude v ročníku 2025/2026 hrát základní fázi Ligy mistrů.

A Viktoria za týden v odvetě ve Florencii může zabojovat o postup do semifinále Konferenční ligy, což by byla prvotřídní senzace.

Uzpůsobili jste taktiku tomu, aby bylo v Itálii o co hrát?

Samozřejmě, takto určená taktika byla životní nutností. Líbí se mi, když někdo řekne, že si to rozdá s favoritem na férovku, a pak to skončí všelijak... Bylo zkrátka třeba ubrzdit soupeře, nejsilnější tým s míčem u nohy v italské lize. Také mu ucpat prostory na křídlech. Myslím, že se nám to podařilo. Připravili jsme Fiorentině nepříjemné prostředí. Hráčů si vážím, jak všechno zvládli.

I když to směrem dopředu moc zábavná podívaná nebyla?

Jasně, máme dvě fáze, kromě obranné taky útočnou. Myslím, že jsme byli schopní dát gól, kdybychom přechodové situace řešili lépe. Uznávám, že tam byl určitý deficit.

Zároveň je fakt, že jedinou větší šanci v zápase jste měli vy: v prvním poločase z pravé strany nebezpečně zakončoval Vydra.

Čekali jsme, že můžeme uspět, když se nám povedou akce z přechodu a standardky. Tu jedinou šanci jsme neproměnili, ale Fiorentinu jsme nepustili do žádných velkých příležitostí, brankář Jedlička neměl moc práce. To je cenné. Nechci pronášet velikášské řeči, ale v italské lize si Fiorentina vytváří víc šancí.

Vám komplikovala situaci i spousta absencí, naskočit musel nerozehraný mazák Řezník. Kdy jste se rozhodl, že do hry půjde on?

Nejdřív chci říct, že si strašně vážím jeho výkonu i jeho charakteru. Nemá to lehké, končí mu smlouva, v létě odchází. Ale ukázal svou velikost a morální kredit. Že nastoupí on jsem byl rozhodnutý hned, vybral jsem ho na základě zkušeností. Vidím taky, jak skvěle pracuje v tréninku. Nepochyboval jsem, že to zvládne.

Bude hrát i v odvetě?

Nechci takhle spekulovat, necháme si všechno projít hlavou. Koukneme na videozáznam, zanalyzujeme. Tohle je předčasné.

Potěšil vás i záložník Červ? Od přestupu do Plzně odehrál asi nejlepší zápas.

Jako buldok, co? Zaťatý celý zápas. Přitom se skvěle choval i takticky, byl zanícený v soubojích, emoce z něj přímo stříkaly. Je to bojovník, obrovská posila.

Je pro odvetu problém, že vás o víkendu čeká těžký ligový zápas se Slavií?

Můžeme nasadit hráče, kteří proti Fiorentině hrát nemohli, což bude čerstvá energie. Těšíme se, přijede další evropské mužstvo. Je to samozřejmě šichta, kluci vydali obrovské množství sil, ale uděláme pár změn a budeme připravení.

Máte představu, co se bude dít za týden v Itálii?

Bude to složitější, tifosi je poženou. My budeme muset hrát stejně - to není tajemství. Věřím, že přechodovou fázi vylepšíme, že budeme nebezpečnější. Je to otevřené.

V Evropě jste už patnáct zápasů bez porážky. Pomůže to při jednání o vaší budoucnosti? V létě vám končí smlouva.

My se bavíme... Ale na rozhodnutí je čas. Teď je potřeba ještě pár dní přestát.