Semifinále je blízko. Plzeň znovu zkusí postavit Fiorentině barikádu

V odvetě čtvrtfinále Konferenční ligy jde Viktoria po bezbrankové remíze v úvodním utkání podruhé do akce proti Fiorentině. A na první pohled byste asi tipli, že ji čeká ve výjimečné sezoně zatím nejnáročnější zkouška.

Na to, že postoupí, si můžete vsadit v kurzu 5:1.

Že v Itálii rovnou vyhraje? To už hodnota letí skoro k devítce.

Plzeň je za velkého outsidera, žádnému ze zbylých sedmi týmů v soutěži bookmakeři nevěří méně než jí, což se dá pochopit. Byla by opravdu prvotřídní senzace, kdyby proklouzla mezi poslední čtyřku.

Ale zároveň najdete dost argumentů, kterými se můžete přesvědčovat, že má vlastně celkem slušnou šanci.

Ten základní? Plzeň si věří.

„Potvrdili jsme si, že můžeme hrát s evropskými týmy, jsme namotivovaní a chceme historický úspěch,“ přesvědčoval ve středu stoper Robin Hranáč na pražském letišti, odkud výprava cestovala do Pisy a pak autobusem do Florencie. „I když je Fiorentina papírově silnější, semifinále je pořád blízko.“

No jistě, proč ne? Fiorentinu zdobí perfektní práce s míčem, má v kádru spoustu šikulů, dokáže diktovat tempo, i v italské lize s ní většina týmů prohraje na držení balonu. Ale když se podíváte čistě na výsledky, velká sláva to není.

Plzeňská radost po bezbrankové remíze. Kapitán Hejda a brankář Jedlička sii gratulují po úvodním čtvrtfinále Konferenční ligy proti Fiorentině.

Zatímco Viktoria o víkendu nečekaně sebrala všechny body Slavii a sesadila ji z prvního místa tabulky, fanoušci na zastaralém stadionu Artemia Franchiho si moc zábavy neužili. Remíza 1:1 s nevýrazným Janovem, to je pro Fiorentinu málo, v lize je až desátá, trápí se.

Z posledních sedmi zápasů vyhrála jediný, ani před týdnem v Plzni nepředvedla skoro nic. Klidně to mohl být kalkul, ale na rovinu: není toho moc, co by tým s lilií ve znaku stavělo fotbalově výrazně výš než Spartu se Slavií, které Viktoria v lize zvládá obírat.

Je asi jasné, s jakým plánem se Plzeň v Toskánsku vytasí. Těžko se bude něčím lišit od toho, který použila v prvním zápase: kouč Miroslav Koubek si spočítal, že riskování a zběsilé tempo by proti technicky zdatnějšímu soupeři neměly smysl. Proto už ve čtvrtek po oboustranně extrémně opatrném utkání prozradil: „My budeme muset hrát za týden stejně.“

A proč ne? K úspěchu vede spousta cest, ne každá se dá okopírovat. Plzeň má svou vlastní: odvaha, která v pohárech proti týmům zhruba na úrovni Fiorentiny dlouho fungovala sparťanům i slávistům, by se jí pravděpodobně vymstila, protože je zvyklá fungovat jinak.

„Budeme zase vycházet ze zabezpečené obrany, s tím, že bychom rádi byli aktivnější vpředu,“ přitakal včera asistent Jan Trousil. „Pojmenovali jsme si to jako malé finále. A věřím, že všichni odevzdají maximum, abychom postoupili.“

Plzeňský brankář Martin Jedlička zasahuje ve čtvrtfinále Konferenční ligy proti Fiorentině.

Pokud by Plzeň vážně vyrovnala semifinálové maximum Slavie z roku 1996, může si přičíst další motivaci. I když se doba změnila a kluby z Evropy se rozhlížejí po posilách mnohem pečlivěji než před téměř třiceti lety, být mezi posledními čtyřmi rovná se být vidět.

Slávisté se tehdy po pohárové jízdě a stříbrné senzaci na Euru v Anglii rozprchli do světa: Poborský do Manchesteru, Šmicer do Lens, Bejbl do Atlétika Madrid, Suchopárek do Štrasburku.

I Viktoria může nabídnout pár neokoukaných jmen: od gólmana Jedličky přes stopera Hranáče, obránce Dweha nebo snaživého drzouna Červa až ke střelci Šulcovi.

Řeknou si večer o pozornost?