Ten s knírkem. Dva metry nepotřebuje. Z Jedličky je rázem jednička. A co repre?

Jaro ho může vystřelit mezi brankářské celebrity. A třeba do reprezentace, kterou už za dva měsíce čeká Euro. Proč vlastně ne? S tmavým knírkem, který si šlechtí, si plzeňský gólman Martin Jedlička říká o pozornost. V sobotu se ve šlágru postaví proti Slavii a pokud ve čtvrtek znovu nedostane gól od Fiorentiny, velmi pravděpodobně posune Plzeň do semifinále Konferenční ligy, což by byl majstrštyk.