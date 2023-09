Vše směřoval k Bohemce. Brankář Jedlička opět míří hostovat do Ďolíčku

Na jaře svými výbornými výkony nasměroval Bohemians ke čtvrtému místu v ligové tabulce a postupu do evropských pohárů. Nyní pětadvacetiletý gólman Martin Jedlička bude opět hostovat v Ďolíčku. „Když se postoupilo v Plzni do Evropy a bylo jasné, že Jindra Staněk neodejde, tak jsem začal řešit hostování. Byly tam nějaké možnosti, ale já jsem vše směřoval jen do Bohemky,“ uvedl pro klubový web Pražanů bývalý gólman reprezentační jedenadvacítky.