Hranáčův životní zápas? To říkají pořád, snad jich ještě přibude, culil se stoper

Aby ne, vždyť i díky němu udržela Viktoria čtvrté čisté konto v řadě, včetně důležité remízy 0:0 v domácím úvodním zápase s Fiorentinou nebo nedělního vítězství 1:0 nad silnou Slavií, v němž patřil k nejlepším hráčům svého týmu.

I spoluhráč Pavel Šulc, jenž během rozhovoru s novináři svého parťáka zpovzdálí pozoroval a pokoušel se žertovně vecpat do záběrů kamer, o něm po ligovém triumfu prohlásil: „Je rychlý a extrémně silný, vždycky když jde balon za obranu a běží k němu útočník, říkám si: dobrý, je tam ještě Hrany.“

V probíhající sezoně si vydobyl velmi silnou pozici, skoro osm měsíců Plzni nechyběl ani minutu. Když naposledy nenaskočil kvůli zranění, Viktoria padla 1:3 s Libercem. A to ještě před rokem hostoval v Pardubicích.

Už ve čtvrtek v odvetě s Fiorentinou na stadionu Artemia Franchiho může Hranáč výrazně pomoct Plzni po jejím prvním postupu do evropského čtvrtfinále hned k dalšímu milníku.

Věříte si po úspěšném týdnu teď ještě víc?

Jsme na tom dobře, nedělní výhra nám pomohla hlavně psychicky, chtěli jsme Slavii porazit. Potvrdili jsme si to, že můžeme hrát s takhle evropskými týmy, jsme namotivovaní a chceme si dojít pro historický úspěch.

Je pro vás blízko, nebo stále daleko?

Dá se říct, že je blízko, je to jeden zápas, ve kterém se může stát cokoli. I když Fiorentina je papírově silnější, tak je to pořád blízko.

Bude to pro vás životní zápas?

Takovou otázku už jsem tuhle sezonu dostal asi čtyřikrát, takže si myslím, že ano. A chci, aby se to posouvalo dál, takže doufám, že to letos ještě nebude můj poslední životní zápas.

Pyšníte se velmi dobrou defenzivou, v Konferenční lize jste od začátku skupinové fáze inkasovali jen jednou.

Každý se musí nejdřív začít opírat o defenzivu, je fakt velká výhoda, že nám to teď vzadu jde a musíme se od toho odrážet.

K tomu přidejme fakt, že poslední čtyři zápasy máte s nulou, vy jste byl pokaždé v základní sestavě.

Pro tým je každá nula důležitá, můžete se hned připravovat na další zápasy, nevidíte tolik chyb u videa. Když padne nějaký gól, tak je to vždycky horší.

Teď musíte ale přidat i něco navíc, to znamená vstřelit postupový gól, pokud nechcete opět dojít do penalt jako v osmifinále se Servette.

Nám je asi jedno, jestli by to bylo po penaltách, nebo jestli by to bylo během zápasu, ale určitě chceme postoupit, i kdyby na pokutové kopy.

Trénovali jste je?

Ano, kdyby se to náhodou stalo, jsme připravení.

Čekáte, že Fiorentina bude hrát trochu jinak než v Plzni?

Určitě to bude zase jiné, už jen proto, že doma je to vždycky bouřlivé a víc vás to prostředí nabudí. Oni budou dravější a budou se o to chtít porvat. Čekáme teplo a také těžký zápas. Nevím ještě jak atmosféra, to nám trenér popíše a určitě nás na to připraví.

Fiorentině se v lize moc nedaří, může být jejich motivace o to větší, do Evropy se může kvalifikovat díky celkovému vítězství v pohárech znovu.

Mají velkou šanci se dostat do finále a klidně zvítězit, motivaci mají velkou.

Útočníkům s góly roste chuť, jak to mají obránci s čistými konty? Je to podobné?

Určitě je to podobné, ale asi ne zas tak úplně. Po gólu je útočník ve velké euforii a pak se do střelby pouští víc, obránci jsou spíše takoví spokojení. A přece jen čistá konta nejsou jen o obraně.