Hráli jsme poctivý fotbal, ale chyběla kvalita. Koubek o porážce Plzně

Čím si porážku vysvětlujete?

Udělali jsme velké chyby. První branka padla po signálu, který Liberec zahrává pokaždé. Připravovali jsme se na to, ale zodpovědný hráč situaci nezvládl.

Ale vzápětí jste vyrovnali.

Vypadalo to, že se nadechujeme, ale po rychlém brejku jsme inkasovali znovu. Při třetí brance už jsme byli úplně rozhození. Chyběli nám výrazně Hranáč s Dwehem, kteří se vrátili z reprezentačního srazu v nevyhovujícím stavu. Hráli jsme poctivý fotbal, ale co jsme si vytvořili, jsme opět neproměnili. Chyběla nám kvalita a Liberec výborně bránil.

Chyběl vám i vykartovaný Chorý. Bylo to znát?

Viditelně. Sice nemusí pokaždé dát gól, ale v útoku odvede spoustu práce. Nemyslím si, že soupeř hrál v topu, ale poznamenal nás výpadek našich defenzivních hráčů včetně Červa, což byl důsledek naší nestability v obraně.

Červ a Chorý se vrátí pro úterní odložené čtvrtfinále poháru v Jablonci. Bude k dispozici i Hranáč, který onemocněl? A jak to vypadá s Mosquerou, jenž proti Liberci odstoupil kvůli zranění?

U Mosquery čekáme na vyšetření, má v obličeji tržnou ránu. U Robina děláme všechno pro to, aby mohl hrát. Z reprezentačního srazu se vrátil nemocný. Samson Dweh se oklepává z dlouhé cesty, vrátil se ve čtvrtek večer a na tréninku byl unavený, proto proti Liberci nezasáhl. Na reprezentační srazy jsme doplatili. Ale to není výmluva.

Věříte, že se z prohry rychle oklepete?

Ano. Dnes jsme protočili hráče, kteří nedostávají tolik herního prostoru. Dostal se do hry Metsoko, Kliment i Sýkora. Budeme ale zřejmě mít problém proti Fiorentině, protože nemáme dostatek hráčů na kraje obrany. Ale věřím, že se uzdraví Mosquera a vrátí se nám další čtyři hráči.

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu proti Plzni.

Co říkáte na další neproměněné šance Matěje Vydry? Kde je jeho produktivita?

Matěj se trápí, motá se v tom. Je v takové mentální křeči. On by to strašně chtěl zlomit, ale podle mě se tím zbytečně moc trápí. Já mu říkám uvolni se, ale on je z toho nešťastný.

Podepsala se absence Chorého na výkonu Pavla Šulce? Nebo byl z reprezentace unavený?

U Šulce nemůžeme mluvit o únavě, hrál jen v Norsku. On s Chorým dobře kooperuje, sedí jim to spolu na hřišti. Pavel od sebe čekal víc, ale dřel a makal. Všichni hráči makali, ale chyběla potřebná kvalita. Svým hráčům po stránce přístupu nic nevyčítám. Klíčové situace jsme nezvládli, v tom je příčina porážky. A také naše nízká produktivita a naopak vysoká u Liberce.

Jak byste hodnotil výkon mladého Palusky?

Je mu osmnáct, máme v kádru šest stoperů, takže někteří starší hráči jsou před ním. Dnes ukázal věci dobré i horší a také to, že je vzhledem ke svému věku mimořádný talent.