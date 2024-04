Obrala Plzeň o pět bodů, přitom bojuje o záchranu. Karviná navíc ani neinkasovala

„To se počítá, ale pokud sestoupíme, nikoho to nebude zajímat,“ konstatoval karvinský stoper Jaroslav Svozil. „V naší situaci je každý bod cenný. A s Plzní o to více, protože je to velice kvalitní mužstvo, což ukazuje v Evropě.“

Karvinský brankář Dominik Holec po osmi zápasech, poprvé v jarní části první ligy, udržel čisté konto. „To je super, ale pro mě jsou podstatnější body mužstva. Samozřejmě, že nula znamená aspoň bod, ale raději bych vyhrál 5:4 a měl tři body,“ prohlásil Holec.

„S Plzní bychom chtěli hrát každý týden,“ usmál se karvinský trenér Marek Bielan. Hned však dodal, že to říká v uvozovkách. „Každopádně je neuvěřitelné, že jsme s ní uhráli čtyři body...“

Plzeňského trenéra Miroslava Koubka, jenž kvůli čtyřem žlutým kartám musel zůstat na tribuně, v Karviné zastoupil asistent Marek Bakoš. A ten ztráty s Karvinou označil za paradox.

„To proto, že se nám daří góly střílet. Možná je to shoda náhod, ale když se na oba naše vzájemné zápasy podívám, rozhodovalo se ve vápně, v účelnosti zakončení. A to se nám proti Karviné v této sezoně nepodařilo,“ řekl Bakoš.

Proč v utkání nevyužili ani jednu šanci, jichž měli zejména v první půli několik? Matěj Vydra byl dvakrát sám před brankářem Holcem.

„Matěj Vydra je velmi dobrý útočník. Jeho kvalita z minulosti je výborná. Je to ale o momentálním nastavení, správném rozhodnutí, proměnění dané situace. Ty jsme si vytvořili, jen se nám je nepodařilo využít,“ prohlásil Bakoš.

„Vydra je skvělý fotbalista, ale nepadá mu to tam. Říkali jsme si, že je dobře, že v těch šancích byl on, protože třeba Šulcík (Šulc) by je proměnil,“ podotkl Bielan.

Podle něj bylo důležité, že Karvinští přežili první poločas, v němž ani jednou nevystřelili.

Samspon Dweh z Plzně (v pozadí) se snaží dostat k míči přes Martina Regáliho z Karviné.

„V útočné fázi jsme byli zakřiknutí, ztráceli jsme hodně balonů. Plzeň byla silná v osobních soubojích, ve vzduchu. My jsme se po stranách nedostávali do rychlých brejků, jak jsme chtěli,“ uvedl Bielan.

Po přestávce byli Karvinští nebezpečnější, několikrát ohrozili branku protivníka.

„V půlce jsme si řekli, abychom utkání brali jako pohárové, v nichž slabší nemají proti silnějším co ztratit. A vyšlo nám to,“ řekl karvinský kouč. „Hodně nám ale chyběl Doležal, který dlouho bojoval, než se dostal do formy, do herní pohody. S Budějovicemi byl nejlepší stejně jako v Hradci Králové, než jsme dostali červenou kartu. Je silný při hře v brance.“

Proti Plzni ale ze sestavy vypadl, jelikož si v týdnu na tréninku pochroumal kotník.

A rovněž Plzeňští litují, že utkání nedohrál Jan Sýkora. Po střetu se Sebastianem Boháčem ho pořadatelé odnesli na nosítkách.

„To je negativum zápasu,“ prohlásil Marek Bakoš. „Chtěl střílet, byl v plném nápřahu, ale soupeř mu do toho vložil nohu. Má problém s kotníkem i kolenem, ale uvidíme až po podrobnějším vyšetření.“ Sudí Adam Trska souboj jako faul neposoudil.