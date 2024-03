Vysoká pokuta a podmínečně zavřená tribuna. Plzeň pyká za výtržnosti diváků

Utkání se hrálo 14. března, Plzeň postoupila do čtvrtfinále po penaltovém rozstřelu, přičemž obě utkání skončila bezbrankovou remízou.

Během duelu ve Štruncových sadech část diváků z tribuny za bránou, kam chodí skalní a nejhlasitější fanoušci, vhazovala na hřiště předměty. Hostující brankář Jérémy Frick byl zasažen kelímkem, což disciplinární komise UEFA následně tvrdě trestala.

Brankář Servette Jérémy Frick během utkání s Plzní.

Podle Viktorie se jedná o čin tří diváků.

„Podobné chování je naprosto nepochopitelné a nepřijatelné, nelze ho žádným způsobem omluvit. Chceme dát jasně najevo, že tyto činy na náš stadion nepatří a nebudeme je tolerovat. Poškozuje to celý klub a všechny slušné fanoušky, kterých je na tribunách po celém stadionu drtivá většina,“ zlobil se plzeňský generální ředitel Adolf Šádek.

„Od našich fanoušků jsme zaznamenali zpětnou vazbu a všichni toto jednání odsoudili a nechápali ho. Apelujeme tedy znovu na všechny, aby nám v této činnosti byli nápomocni a podmínka zůstala jen na papíře a už jsme nikdy nemuseli řešit uzavírání tribun či celého stadionu. Nehledě na to, že vysokou sumu za pokutu by mohl klub investovat smysluplněji například do rozvoje mládeže,“ poznamenal mluvčí Hanzlík.

Plzeň prožívá výsledkově nejúspěšnější pohárovou sezonu v historii, byť působí v Konferenční lize, což je výkonnostně i co se týče finančních odměn až třetí soutěž za Ligou mistrů a Evropskou ligou. Poprvé však postoupila mezi nejlepších osm týmů. V boji o semifinále ji čeká Fiorentina.

„Neumím si vůbec představit, že bychom se při takto velkých zápasech museli obejít bez části publika. Vždyť to, že jsme se dostali takhle daleko, je naše společná zásluha, naši fanoušci na tom mají obrovský podíl. Vždy za námi stáli a byli nám oporou. Věřím, že se nic podobného nebude opakovat,“ prohlásil plzeňský kapitán Lukáš Hejda.