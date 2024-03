Postup na úrovni titulu, ale kérku si neudělám, vtipkoval trenér Koubek

V normální hrací době, stejně jako týden předtím ve Švýcarsku, branka nepadla.

Kdyby se vám s Plzní v Konferenční lize povedlo postoupit do finále, tak byste tetování zvažoval?

V tom případě bych to nechal otevřené. (úsměv) Ale ptát se na finále je hodně odvážná otázka, do toho bych se vůbec nepouštěl.

Vnímáte výjimečnost okamžiku?

Vnímám, že jsme dokázali historický klubový počin a mám z toho faktu velké uspokojení.

Možní soupeři Plzně losuje se v pátek od 14 hodin Aston Villa, Bruggy, Fenerbahce, PAOK Soluň, Lille, Fiorentina, Olympiakos Pireus

Celá cesta začala už loni v červenci ve druhém předkole.

A my jsme v něm málem vypadli v Kosovu s Dritou, vydřeli jsme výhru gólem v poslední minutě z penalty. Tam se to začalo lámat, morálka týmu byla najednou silnější. V Konferenční lize jsme se začali rozjíždět, postoupili do skupiny a každým krokem síla rostla. Pokud je něco příčinou tohoto úspěchu, pak ho vidím v obrovské morálce mužstva.

V čem je ještě jeho síla?

V soudržnosti. Je tady spousta hráčů, kteří mají za sebou velké kariéry a nehrají nyní třeba tolik pravidelně. Ale jsou to takoví profesionálové, že to týmu neškodí. Poslední dobou dostávají šanci mladší hráči, jsou hladoví a to je další faktor ve vývoji mužstva. Je to dobrá parta, kvalitně trénuje a sama si nastavuje atmosféru. Dobrý tým.

Nicméně odveta proti Servette ukázala, že proti vám stál velice těžký soupeř.

Mnoho lidí mi to nevěřilo. Někteří mě dokonce nazývali alibistou, když jsem upozorňoval, že nás čeká úplně jiný protivník, než který hrál na podzim v Praze proti Slavii. Vnímal jsem jejich pokrok, hlavně po Novém roce. Servette bylo po technické a pohybové stránce lepším mužstvem než my. Hrozilo z rychlých a skvěle provedených protiútoků. V přechodu do brejků jsou nesmírně nebezpeční, to byl blesk. Jejich problém byl v tom, že je nedokázali dotáhnout, nepřekonali naše zadní řady, které opět hrály skvěle. A nepřekonali hrdinu utkání Martina Jedličku. I my jsme měli šance, některé z kategorie vyložených, ale přiznávám, že Ženeva měla vyšší herní kulturu.

Řekl si Martin Jedlička o pozornost reprezentačního trenéra?

Byl to od něj skvělý zápas. Zejména v 89. minutě po hlavičce Antunese nás podržel, pochytal dalších pět šest těžkých střel. Měl nejvíc práce od chvíle, kdy se do Plzně vrátil z Bohemians. A odvedl ji bez chyby, jistě. Určitě byl nejvýraznější postavou zápasu. Jsem klidný od první chvíle, co sem přišel. Pro mě je to velice příjemné překvapení.

Radil jste mu jako bývalý brankář před rozstřelem? Dvě penalty chytil, Japonec Cunamoto pak minul.

Já ne, ale Matúš Kozáčik. Já se do toho nemotám, už ani nevím, jak se gólmani trénují. (smích) Ale Matúše musím strašně pochválit. Soupeře měl nastudované, to ukázal hned první kop. Martin se nehnul a střela šla doprostřed.

Připravovali jste se na penalty?

Ano. Říkal jsem už před utkáním, že ho může rozhodnout jediný gól. A nakonec ani nepadl. Penaltový rozstřel byl na pořadu dopolední rozcvičky, počítali jsme s tou variantou.

Byli střelci předem určení?

V hlavě jsme jména měli, byli jsme si jistí, kdo bude kopat. Jen pořadí jsme museli určit. Po konzultaci s nimi, oni si řekli, kdo začne.

I proto zůstal na hřišti až do konce útočník Tomáš Chorý?

Pokud Tomáš není zraněný, je to nestřídatelný hráč. Odevzdává obrovské penzum práce pro tým. Až do konce. I když se mu tolik nedaří, vytváří na obranu obrovský tlak. Neskutečný bojovník, k tomu velká fotbalová kvalita. Ani mě nenapadlo ho vystřídat.

Jaký nápor to byl na vaše nervy?

Jak stárnu, tak mi to snad dělá i dobře. (úsměv) Nehroutím se u toho, jsem nad věcí. Srdce mi přehnaně nebouchá, zvládám to.

Urychluje se pohárovou jízdou proces, který jste v Plzni loni v létě zahájili?

Nepochybně. Přesvědčení o tom, že Plzeň může být konkurenceschopná i na jiné úrovni než v české lize, to všechno urychluje. Sebevědomí hráčů roste, sahají si na velké zápasy, na různé herní styly. To je nesmírný doping, dává to energii do žil a do psychiky hráčů.

Teď tým budete muset nastavit na nedělní ligový duel v Jablonci. Bude to složité?

Bude to velice náročný a těžký zápas. Máme za sebou náročný duel, prodloužení, penalty... Musíme se zamyslet, jak to s kádrem vymyslet. Přibyly nám šrámy. Valenta se nám vážně zranil, při tréninku se mu zničehonic podlomilo koleno. Jemelka má naražená žebra. Uvidíme. Naštěstí se pro nás zase uvolnili hráči, kteří nejsou na pohárové soupisce.