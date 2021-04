Leno o Kolářovi: Byl to hrozný faul. Jsem rád, že je zdravotně v pořádku

„Chtěl jsem se hlavně ujistit, že je na tom zdravotně dobře,“ pověděl Leno o Kolářovi, když se ho na setkání ptali novináři na tiskovce před odvetou v Praze.



„Viděl jsem ten hrozný zákrok, po němž se Ondřej zranil, a jsem rád, že je OK,“ vysvětlila jednička Arsenalu. „Ve čtvrtek už to ale nebude o něm, čeká nás důležitý zápas, ve kterém chceme uspět,“ pokračoval.

Jeho krok nadchl i slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka, na twitteru se rozplýval: „Situace, která mi vrací víru v anglický fotbal a ve fair play. Skutečná hodnota fotbalu.“

„Rozhodčí ho sice kvůli bezpečnosti nechtěli pustit, ale Leno za mnou přece jen přišel, podal mi ruku, ptal se, jak mi je, a řekl: Neboj, od nás ti nic nehrozí,“ popisoval setkání samotný Kolář.



Na Arsenalu šel do brány pouhé tři týdny poté, co ho v utkání v Glasgow brutálním faulem složil útočník soupeře Kemar Roofe. Nastoupil s kevlarovou maskou a helmou, kterou nosil i Petr Čech.

„Musím říct, že co mi hráči Arsenalu před zápasem řekli, platilo. Když jsem si šel pro vysoký balon, nikdo do mě nešťouchal, nesnažili se mě rozhodit nebo trefit. Ukázali, že jsou profíci,“ ocenil Kolář.



Slavia navíc na Emirates Stadium na poslední chvíli zachránila důležitou remízu 1:1, která ji do pražské odvety dává slušné šance.



„Ale nebezpečný výsledek je to i pro Slavii. Zvlášť, pokud dáme první gól,“ myslí si Leno.

I on si v minulém roce prošel těžkým zraněním. Sotva se na jaře fotbal po tříměsíční covidové pauze vrátil, německý brankář si vážně poranil koleno v ligovém utkání proti Brightonu. Zbytek sezony včetně finále a vítězství v Anglickém poháru sledoval jen jako divák.

„I proto je letos motivace dostat se do dalšího finále a získat znovu trofej obrovská,“ přiznal Leno. „Hrajeme i o poháry, představa, že by Arsenal v příští sezoně nehrál v Evropě, je prostě divná a nesprávná. Je to náš cíl, hlavní úkol, který musíme splnit,“ dodal německý reprezentant.