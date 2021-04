Na Slavii i bez Saky? Další zranění jsme fakt nepotřebovali, řekl kouč Arsenalu

Lacazette: proti Slavii nula, tentokrát milník Zatímco ve čtvrtek proti Slavii útočník Alexandre Lacazette své sólo z poloviny hřiště úspěšně nezakončil, ve víkendovém utkání v Sheffieldu vstřelil dva góly. A jako čtvrtý Francouz v historii dosáhl v Arsenalu na metu 50 gólů. Před ním to dokázali Thierry Henry, Robert Pirés a Olivier Giroud. „Je plný sebevědomí a má skvělou formu. Doufám, že v tom bude pokračovat až do konce sezony. Znamenalo by to, že se daří celému týmu a že vyhráváme," řekl o něm trenér Mikel Arteta.