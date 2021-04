Na Slavii vítězí jen giganti. Čeká nás velká bitva, tuší Arteta před odvetou

A co kapitán Pierre-Emerick Aubameyang a hlavní kreativní síla Martin Ödegaard?

„Uvidíme, jestli půjdou do tréninku. V úterý se ještě necítili, ale dnes asi bude slunečnější den, tak to snad bude lepší,“ vtipkoval na středeční tiskovce.

Ale vážně: pokud by Arsenal dal dohromady před odvetou v Praze právě i oba zmíněné borce, byla by to pro něj obrovská vzpruha. Rozhodne se dost možná až v den zápasu.

Aubameyang sice v domácím utkání nastoupil jen z lavičky, ale hru výrazně oživil a připravil gól. A navíc: když byl Arsenal v úvodu letošní vyřazovací fáze po úvodní remíze 1:1 s Benfikou v podobné situaci, jako je teď před zápasem na Slavii, byl to právě kapitán, kdo v odvetě dvěma góly rozhodl o postupu.

„Podobní hráči dokážou velké zápasy rozhodovat, potřebujeme, aby byli připravení,“ uvědomuje si Arteta, který opět pochválil soupeře.

„Už jsem říkal před prvním zápasem, že je to tým, který se nevzdává, což nám také předvedli, když vyrovnali v poslední minutě,“ zmínil. „V každém utkání v Evropě ukazují obrovskou touhu, mají skvělý přístup, což dokázali i proti velkým týmům, které vyřadili. Naplno si zaslouží být tam, kde jsou. V Praze nás čeká velká bitva.“

Arsenal o víkendu zvládl ligovou povinnost na půdě posledního Sheffieldu, kde vyhrál 3:0 a poprvé od konce ledna udržel v soutěžním utkání čisté konto. To by se mu hodilo i v Praze, byť k postupu potřebuje především skórovat.

Dál ho posílá jakákoli výhra, případně remíza 2:2 a vyšší. Pokud duel opět skončí 1:1, bude se prodlužovat.

Slavia - Arsenal Odveta čtvrtfinále Evropské ligy ve čtvrtek od 21 hodin

„Nechci srovnávat, jestli je pro nás utkání na Slavii důležitější než loňské finále FA Cupu, ve kterém nám šlo o postup do evropských pohárů. Víte, že ve fotbale je klíčový vždycky ten nadcházející zápas, to znamená teď Slavia, po ní Fulham. Jinak ani přemýšlet nemůžeme,“ prohlásil Arteta, než se ve středu dopoledne vydal na předzápasový trénink v londýnském Colney, kde má severolondýnský klub zázemí.



Arsenal se podobně jako před ním Leicester či Rangers na utkání v Praze připravuje v domácích podmínkách. Do Česka přiletí večer a trávník v Edenu pozná až těsně před samotným zápasem. Bude to stačit?

Na stadionu Slavie za poslední dva roky vyhráli jen evropští giganti: Chelsea, Dortmund, Barcelona a Inter Milán. A Arsenal se k nim bude chtít ve čtvrtek večer přidat.

Výkop je v 21 hodin.