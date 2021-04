S helmou už do konce kariéry. Kolář: Jsem nadšený z výsledku i že jsem vydržel

V první půli sice zkazil dva výkopy, ale jinak byl spolehlivý.

Vytáhl hlavičku Holdinga.

„Myslel jsem si, že balon už byl za lajnou, ale rozhodčí to neodpískal. Tak jsem se soustředil na centr. Holding to trefil, ode mě to byl reflex. Jsem rád, že jsem to chytil, ten zákrok mi moc pomohl,“ říkal Kolář po utkání.

Při dalších střelách Arsenalu mu po přestávce pomohla tyč i břevno. „Abyste měli výsledky, štěstí potřebujete. Oni neproměnili ještě další šance.“

Inkasoval až v 86. minutě od Pépého, který na něj běžel sám. „Strašně mě to mrzelo. Dobře jsme bránili, moc chyb neudělali a pak takový gól. Ale poštěstilo se nám v závěru vyrovnat,“ podotkl Kolář.

Často hrál s míčem, spoluhráčům pomáhal s rozehrávkou. „Jsem jen trochu unavený, čtrnáct dní jsem jen ležel a nic nedělal. Z nosu mi pořád tekla krev,“ poznamenal v rozhovoru pro Českou televizi.

„Má můj obrovský respekt a obdiv, že do toho šel. Po tom všem, co se mu stalo, tak nespekuloval. Podstoupil riziko, podal špičkový výkon,“ chválil trenér Jindřich Trpišovský.

Když ho 18. března protivník Kemar Roofe z Rangers zasáhl podrážkou do hlavy, Kolář utrpěl zlomeninu čelní kosti, na čele a tváři měl tržnou ránu.

Před zápasem na Arsenalu absolvoval jen pár tréninků.

„Nejdřív jsem si říkal, že se budu bát. Třeba vyběhnout mimo vápno, skočit někomu pod nohy. Ale na tréninku jsem zjistil, že se ničeho nebojím. Asi občas nějaká rána přijde, ale neuhnu.“

Chrání ho helma, kterou proti otřesům mozku obvykle mají na hlavách ragbisté. A jakou téměř třináct let nosil legendární český gólman Petr Čech, který na podzim 2006 utrpěl frakturu lebky.

„Bude chvíli trvat, než si zvyknu. Špatně vidím do stran,“ podotkl Kolář.

„Už se těším, až masku za pár týdnů sundám. Ale helmu si nechám už do konce kariéry,“ zdůraznil pro Českou televizi.

Obdivuhodně rychle se z vážného zranění zotavil. „Už před deseti dny mi říkal, že na Arsenalu bude chytat, že ho tým potřebuje,“ poznamenal kouč Trpišovský.

„Jo, slíbil jsem mu to. Udělal jsem maximum, abych mohl být zpátky. O Arsenal jsem nechtěl přijít, pak máme derby. Chtěl jsem týmu pomoct. Ale do rizika jsem nešel. Lékaři mi to povolili a pak už záleželo na mně,“ líčil Kolář. „Chci chytat každý zápas.“

V neděli proti Spartě, ve čtvrtek znovu proti Arsenalu.

„Jedna jedna je lepší než nula nula, dali jsme gól na hřišti soupeře. Odvážíme si cennou remízu a doufám, že postoupíme.“