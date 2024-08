ONLINE: Hearts - Plzeň, hraje i mladý Sojka, v útoku Šulc s Vašulínem

V úvodním utkání zachránili v samotném závěru alespoň remízu 2:2, takže jim k postupu stačí jakákoliv výhra. Fotbalisté Mladé Boleslavi bojují v play off Konferenční ligy na půdě maďarského Paksu. V...

Pikantní los pro Spartu: potká Priskeho i Schicka, má City, Inter, Stuttgart i Brest

Dvakrát do Německa - do Leverkusenu a do Stuttgartu, také na Manchester City a na Feyenoord Rotterdam, který vede jejich nedávný kouč Brian Priske. Sparťanští fotbalisté znají soupeře v základní fázi...