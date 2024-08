Sparťanský Mr. Bean ovládl sociální sítě. Video má ohlas i v Argentině či Indii

Pamatujete si film z roku 1997 s názvem Mr. Bean: Největší filmová katastrofa? Alespoň tuto kultovní scénku si jistě vybavíte.

Britský komik Rowan Atkinson alias Mr. Bean vyráží do Los Angeles. A při vstupu do letadla vítězoslavně zjistí, že má vstupenku do luxusní první třídy. Vysměje se „běžným“ cestujícím v economy class a nadšeně usedá vedle obtloustlého chlapíka s šampaňským v ruce.

Sparta si toto video poté, co v úterý po 19 letech postoupila do Ligy mistrů, upravila po svém. Z Mr. Beana byla Sparta. V nižší třídě sedí soupeři, které cestou porazila: Shamrock Rovers, FCSB a Malmö.

A také rival Galatasaray Istanbul, který se do Ligy mistrů překvapivě nedostal na úkor Young Boys Bern. Nakonec Sparta usedá vedle Realu Madrid, rekordmanovi v počtu triumfů v Champions League.

Video se stalo rychle virálním. Na sociální síti X mělo jen za 24 hodin od zveřejnění 5,4 milionu zobrazení, tisíc repostů, tisíc komentářů a 118 tisíc lajků. Ve čtvrtek v poledne už počet zobrazení překročil 6 milionů.

Příspěvek sdílel třeba účet Out Of Context Football (4,3 milionu sledujících) nebo Football Tweet (1 milion sledujících). Další pozitivní reakce vzbudil na Instagramu.

O Mr. Beanovi s logem Sparty na čele psal renomovaný španělský deník Marca, ale třeba i India Today nebo argentinský web El Litoral.

Největší ohlas má mezi tureckými fanoušky, kteří jsou na sociálních sítích hodně aktivní. Logo Galatasaraye mimo elitní třídu některé z nich pobavilo, jiné naopak namíchlo. Vždyť loni Letenští vyřadili právě turecký velkoklub z Evropské ligy (2:3 a 4:1) a prošli do osmifinále.

Parodie na tuto scénku s Mr. Beanem není ve fotbalovém prostředí novinkou. Podobně oslavily svůj postup do Champions League na síti X anglické kluby Newcastle a Aston Villa, německý Stuttgart či italská Boloňa. A v Česku pražská Dukla poté, co proklouzla do první ligy.

Zítra to vypukne! 🔥 A my se už nemůžeme dočkat návratu mezi elitu 🔝😍#fkdukla #jsmezpatky pic.twitter.com/R4gdf96TnV — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) July 19, 2024

Teď sparťané doufají, že Evropu pobaví i na hřišti. Už ve čtvrtek po 18. hodině se dozví osmičku soupeřů v základní skupině Ligy mistrů.

Tak co, budou si opravdu lebedit po boku Realu Madrid?