Trpišovský: Uvědomujeme si kvality Ferencvárose, hlavně ofenzivní

„Nejvyšší soutěž naposledy vyhrál Ferencváros suverénně, minulou sezonu prošel přes kvalifikaci do Champions League, kde sehrál třeba doma skvělý zápas s Juventusem,“ vyjmenovával Trpišovský.

„Nikdo jim v létě neodešel, naopak přišli kvalitní hráči. Uvidíme, jaké to bude na hřišti,“ prohlásil slávistický trenér před středečním střetnutím.

Ferencváros - Slavia ve středu od 20:00 ONLINE

Ferencváros za sebou má už pět mistrovských utkání, z čeho jste nejvíc vycházeli v přípravě?

Viděli jsme všechny zápasy a v tom ligovém, na kterém jsme osobně byli, jako v jediném nastoupili v kombinované sestavě. V těch předkolech byli ve všech čtyřech duelech jednoznačně lepší, nicméně styly jejich soupeřů byly jiné než náš. Spíš jsme sledovali těžší zápasy z minulé sezony, kádr jim zůstal skoro stejný.

Jaké jsou nejsilnější stránky Ferencvárose?

Určitě ofenziva. Nepříjemné hráče mají hlavně na křídlech, velice kvalitní. Jsou hlavně produktivní, jak Zubkov, tak Uzuni. Nejvíc se mi ale líbil Ryan Mmmaee, moderní útočník. Umí hrát zády k bráně, je rychlý, soubojový, fotbalový, opravdu nebezpečný hráč. Plus bek Henry Wingo, ten mě také zaujal. A Čiviče jsem kdysi lákali na přestup k nám kvůli super centru, co má. Ale nevím, jestli bude hrát.

Začínáte venku, což vyvolává spíš dobré vzpomínky na Kluž než na, řekněme, Midtjylland, proti němuž jste první duel hráli doma. Vyhovuje vám toto pořadí zápasů, nebo to vzhledem k úpravě pravidel o gólu na hřišti soupeře nehraje roli?

Dvojzápasy nyní nabírají jiný rozměr. Kdybych si mohl vybírat, je lepší hrát doma odvetu kvůli podpoře fanoušků. Výhoda domácího prostředí se může projevit třeba v prodloužení, které je teď díky změně pravidel pravděpodobnější. Hraní doma-venku ztratilo strategickou hodnotu, zkrátka se rozhodne ve 180 minutách.

Jak pracujete se stopery? Chybí Davidu Zimovi souhra s potrestaným Ondřejem Kúdelou? Jak podle vás funguje jeho spolupráce s Tarasem Kačarabou?

Pracujeme na tom, moc zápasů spolu neodehráli. Absence Kudyho je velká. Ve Zlíně byla jeho důležitost vidět, Taras vedle něj podal top výkon. Kudy je skvělý organizátor hry, vidí tahy soupeře o pár kroků dopředu, má respekt, Ondra Kolář s ním má snazší komunikaci, protože cizinci na kraji obrany toho moc nenamluví. Věříme, že v tomto ohledu pomůže Tomáš Holeš, který se vrací do týmu. Nicméně Zima i Kačaraba jsou skvělé somatotypy, rychlostně vybavení kluci. David za sebou má divné léto, chyběla mu herní praxe, což bylo vidět. Ale on je takový typ, že to zvládne.