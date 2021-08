Kdo je soupeř Slavie: má kouče z bundesligy, vpředu řádí Nor i bratr stopera

Jmenuje se Peter Stöger a v Německu vedle Dortmundu, který měl na starost půl roku po odvolání neúspěšného Petera Bosze, přes čtyři sezony koučoval Kolín nad Rýnem. Ten mimochodem dotáhl mezi elitu.

V Budapešti ale nemá snadnou úlohu, vždyť nahradil Serhije Rebrova, ukrajinskou modlu, která z Ferencvárose udělala trojnásobného mistra země a dotáhla jej do skupiny Champions League. Naposledy opanoval ligu o dvacet bodů.

Jenže někdejší parťák Andrije Ševčenka poznal, že být úspěšný nestačí: na konci minulé sezony radši sám odešel kvůli neshodám s vedením. „Vadilo mi, že po třech titulech a Lize mistrů přivádějí hráče bez konzultace se mnou,“ neskrýval.

Jeho příběh ukazuje, že džob v nejproslulejším maďarském fotbalovém klubu není žádný med, poháry nepoháry. Ambice jsou nejvyšší a šéfové nároční, navíc evidentně zapálení. Nesoulad s mužem na lavičce však nikdy nedělá dobrotu.

Což nás přivádí zpět ke Stögerovi. „Vím, že je velkou výzou přebrat tým po Serhijovi,“ nechal se slyšet po svém nástupu.

„Je to náročný, obrovský úkol. Ale miluju svou práci. Nebylo lehké dostat Kolín do bundesligy nebo Dortmund do Ligy mistrů. I tady chci být úspěšný. Chci sbírat tituly a hrát dobře v pohárech.“

To druhé zatím vychází podle představ, Ferencváros vyřadil Prištinu i Žalgiris Vilnius a věří si i na Slavii.

ONLINE: Ferencváros - Slavia středa 20.00 Rozhodčí: Jesús Gil Manzano - Ángel Nevado, Javier Martínez Nicolás (všichni Španělsko)

„Proti ní ale budeme muset zlepšit úplně všechno,“ lamentoval Stöger o víkendu, když jeho svěřenci v prvním kole maďarské ligy podlehli Kisvardě (1:2). „Porážky jsou součástí fotbalu, ale takovým způsobem to nelze. Je nutné, abychom se zvedli, Slavia je skvělý tým s kvalitními hráči,“ pokračoval.

Trenéři Jindřich Trpišovský se Zdeňkem Houšteckým upozorňovali, že Ferencváros má větší přednosti směrem dopředu. Jestli někde hledat hvězdy, pak v útoku a na ofenzivních postech sestavy.

Výtečnou fazonu má na startu sezony nově příchozí Ryan Mmaee, jenž v klubu doplnil svého bratra - stopera Samyho.

Ve čtyřech duelech předkol se trefil třikrát, gól dal i Kisvardě a k tomu si připsal dvě asistence. V kyperské lize se minulý ročník za Limassol prosadil čtrnáctkrát.

V týmu plném cizinců je hodně vidět i ofenzivní záložník Tokmac Chol Nguen, nesmírně rychlý fotbalista s norským pasem miluje souboje jeden na jednoho a tvoří i hru. V bojích o Champions League se zaskvěl rovněž albánský reprezentant Myrto Uzuni (bilance čtyři plus dva), borec z levého křídla.

Ze soupisky, jež čítá 14 národností, zaujme také jméno slovenského reprezentanta Róberta Maka nebo bosenského beka Eldara Čiviče, jenž dříve hrál za Spartu nebo Slovácko. Má však do základu daleko přes Dominika Csontose - jednoho z mála místních hráčů, kteří pravidelně nastupují. Do téhle kategorie spadá Denés Dibusz, domácí jednička a služebně nejstarší hráč.

Za zmínku stojí též velké letní posily za dohromady sto milionů korun: středopolaři Kristoffer Zachariassen i Stjepan Lončar se nicméně teprve rozkoukávají.

V krásné nové Groupama Aréně vypukne boj o Ligu mistrů ve 20:00.