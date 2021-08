Případ Kuchta. Po viróze je oslabený, nastoupí? Byli bychom rádi, věří kouč

Před novináři, s nimiž hovořil před odchodem na zmíněný trénink v Groupama Aréně, ani nenaznačoval. Jen opakoval, jak se věci mají.

„Uvidíme, po tréninku se s kouči domluvíme, jestli budu uschopněný k zápasu,“ vysvětloval před úvodním duelem 3. předkola Ligy mistrů. „Měl jsem menší virózu, sice jsem trénoval a přicestoval jsem sem, ale jak jsem řekl, uvidíme. Jestli to bude na část zápasu, nebo od začátku...“



Kuchtovi, spolu se sparťanem Adamem Hložkem nejlepšímu střelci uplynulého ročníku, vyšel i start toho právě začínajícího. Gólem rozhodl vyrovnanou bitvu ve Zlíně (1:0), jenže minule s Teplicemi chyběl úplně.

Jeho potíže nicméně nebyly vážnějšího rázu, jinak by do Maďarska s týmem nezamířil. Před tréninkem Kuchta rozverně hlásil, že mají spoluhráči málo balonů, nechal se zvěčnit fotografem po boku Ondřeje Lingra, zapojil se do zmíněného baga. Trenér Jindřich Trpišovský pochopitelně věří, že gólového útočníka bude moci využít.

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby byl připravený. Loni byl naším útočníkem číslo jedna, má zkušenosti s poháry, dával v nich góly, i letos začal sezonu dobře. Navíc si myslíme, že by mu mohla hra Ferencvárose sedět,“ prohlásil kouč.



Slavia na O2 TV Oba souboje 3. předkola Ligy mistrů mezi Ferencvárosem a Slavií vysílají stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. V úvodním utkání, které se hraje ve středu 4. srpna, moderátor Libor Bouček přivítá ve studiu od 19.30 hodin v roli hostů střelce Milana Škodu a trenéra Luboše Kozla.

„Budeme dělat všechno pro to, aby mohl odehrát aspoň část utkání. Na druhou stranu to nebudeme lámat přes koleno, chytřejší budeme po tréninku. Přece jen, Honza byl hodně oslabenej,“ pokračoval.



Kdyby Kuchta nastoupit nemohl, nabízí se několik variant. Naposledy v lize nastoupil v základu na hrotu Petar Musa, úplně vpředu by mohl hrát i v Teplicích (3:1) třígólový Ivan Schranz a do základu by naskočil reprezentant Lukáš Masopust, jenž už posledně střádal první minuty po delší dovolené.

Útočníka zvládne i Peter Olayinka či Abdallah Sima, na soupisce je i Michael Krmenčík, jenž má však tréninkové manko a s týmem se poprvé připravoval minulý čtvrtek.

Na takové scénáře ale slávisté příliš myslet nechtějí. Sám Kuchta při tiskovce prohlásil: „Věřím, že mančaftu pomůžu do Champions League a budu pokračovat ve výkonech z minulých sezon.“

Přispět může už ve středu večer, pokud z pohledu Slavie všechno dobře dopadne.