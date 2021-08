Jak nezblbnout! Klein kopal za Spartu i Ferencváros. Mladým radí, co s penězi

Pořád je šestým nejmladším střelcem Ligy mistrů: „Jak jsem dal gól Panathinaikosu? Ani vlastně nevím. Mám jen mžitky před očima.“ Za Spartu si jako teenager zahrál proti Realu Madrid: „Ten zápas jsem nikdy neviděl, leda krátké šoty. Ale vím, že být zkušenější, dva ze tří gólů určitě nedostaneme.“ Pomalu to bude dvacet let, co zazářila hvězdička Martina Kleina.