Ferencvárosi bude fandit celé Maďarsko, chce uspět, míní Kozák

„Zabydlený tu už jsem, teď ještě zabydlet se fotbalově. V neděli jsem konečně po čtyřech měsících odehrál zápas v základu, zvládli jsme ho, tělo drží. Z toho hlediska jsem spokojený,“ líčil Kozák.

Dvaatřicetiletý forvard původně přijel do centra Budapešti na natáčení s kolegy z O 2 TV Sport. S neplánovaným prodloužením své návštěvy a krátkým rozhovorem ale souhlasil okamžitě. „Jasně, není problém,“ kývl s úsměvem, než jsme se usadili na pohovku v hotelu nedaleko břehů Dunaje.

Ferencváros - Slavia ve středu od 20:00 ONLINE

Povídali jsme si nejen o začínající štaci ve vesničce Felcsút, kde vyrůstal současný maďarský premiér Viktor Orbán.

„Hlavní postavou v mém přesunu byl trenér Hornyák, navázali jsme na dobrou spolupráci z Liberce. Znal mě i sportovní ředitel, měl o mě zájem dřív. Super, že jsem nešel do úplně neznámého prostředí,“ líčil.

Co chce Puskás Akadémia, ambiciózní, ale stále vlastně nový tým, dokázat?

Minulá sezona byla nejlepší v té krátké historii klubu. Druhé místo. Minimem je to zopakovat. Nejvyšší příčka je asi pořád daleko. Je škoda, že nevyšla Evropa. Bylo hlavním cílem dostat se do skupin.



Přes Inter Turku jste prošli, ale Riga vám ve druhém předkole Evropské konferenční ligy dala 3:0 a 2:0. Jak se to stalo?

Fakt se to těžko hodnotí. Vypadli jsme výsledkově celkem suverénně, nebylo o čem. Ale soupeř nás v zápasech nepřejel, dal nám školení v efektivitě: ve dvojzápase dal ze šesti šancí pět gólů. My naopak zahazovali, bohužel.

Dolehlo to na mužstvo hodně?

Jsme fakt mladý tým, pro většinu z kluků šlo o první zápasy v Evropě, sebralo je to. Naštěstí jsme hned hráli po třech dnech ligu a nebylo moc času se v tom hrabat. Zápas jsme zvládli, je to za námi.

Jak hladoví jsou Maďaři po fotbale poté, co hostili několik zápasů Eura?

Euro bylo pro Maďarsko velká reklama. Navíc nároďák si svými výkony a tím, jak bojoval o postup, získal fanoušky. Zvedlo to zájem o fotbal, určitě.

Je na to ještě brzy, ale dovedl byste srovnat místní ligu s českou? Třeba ze zkušeností ostatních?

Přeci jen za sebou mám pouze první kolo. Ale z doslechu myslím, že půjde o otevřenější, míň taktickou soutěž. Sám jsem zvědavý.

V posledních třech letech ji ovládl soupeř Slavie ve třetím předkole Ligy mistrů. Co vás napadne, když se řekne Ferencváros?

Největší klub v Maďarsku. Mají za sebou Ligu mistrů, tituly, jsou na jiné úrovni než ostatní. Mají kvalitní tým.

Jak Maďaři vnímají Slavii? Zajímali se o ni ve vašem okolí?

Popravdě jsme to moc neprobírali, ani jsem to nezaznamenal v tisku, protože maďarsky... Je to složité, moc se do toho nepouštím. (úsměv)

Chápu, náročný jazyk.

Ale myslím, že Ferencváros ví, proti komu jde. Pošetřil v prvním ligovém zápase spoustu hráčů, dokonce kvůli tomu doma prohrál. Bude chtít uspět.

Je to klub, za který se v pohárech postaví i zbytek republiky?

Určitě. Mají sice ještě Újpest v Evropské konferenční lize, ale Ferencváros hraje o Champions League. Bude fandit celé Maďarsko.

Jaký čekáte zápas?

Těžko říct, opravdu. Bude asi opatrnější, přeci jen jde o první duel. Nemám představu, kdo je podle místních favoritem, ale já šance vidím vyrovnané.

Přejete českým klubům v pohárech? Jako bývalý sparťan i Slavii?

Nebyl jsem ve Spartě dlouho, ale prožil jsem s ní těžké i pěkné chvíle, takže se považuju za sparťana. A tím bych to uzavřel. (úsměv)