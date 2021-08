Další soupeři pro Spartu a Slavii. Mistrovi v play off hrozí i skotští Rangers

Byl by to pořádně třaskavý souboj. Vyhecovaný a vzhledem k okolnostem zřejmě i nechtěný. Pokud Slavia i Rangers zvládnou duely 3. předkola Ligy mistrů, je možné, že se potkají v následném play off. Potenciálního soupeře pro další fázi pozná i Sparta, sledujte od 12 hodin podrobný online přenos.