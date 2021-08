Plzeň půjde na CSKA Sofii, nebo Osijek. Jablonec může narazit na Žilinu

Fotbalisté Viktorie Plzeň během kvalifikace o postup do základní skupiny Konferenční ligy nenarazí na soupeře, který by představoval velký zádrhel. V závěrečném play off, pokud do něj postoupí přes velšský The New Saints, by hráli s vítězem duelu CSKA Sofie - Osijek. Rozhodl o tom pondělní los v Nyonu. Jablonec, který do play off Konferenční ligy spadne v případě neúspěchu s Celtikem v Evropské lize, půjde na lepšího z dvojice Kostanaj - Žilina.