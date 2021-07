Boj Slavie o Ligu mistrů se blíží. Duel s Ferencvárosem odvysílá O2 TV Sport

Středa 4. srpna v Budapešti, úterý 10. srpna v Praze. V těchto dnech se rozhodne, zda se slávisté probojují do play off o Ligu mistrů.

Pokud proti maďarskému klubu neuspějí, spadnou do play off o postup do Evropské ligy. V tuto chvíli mají jistotu základní skupiny Konferenční ligy.

Na zahřátí si dají Trpišovského svěřenci v pátek večer zápas v Teplicích, poté už zamíří do fotbalem pulzující Budapešti. Rozhodne se však na trávníku v Edenu. Zápasy o prestiž i stamiliony nezmeškají ani fanoušci. Ti, kteří nebudou na stadionu, budou mít možnost sledovat přenos na O2 TV Sport.

Marek Kindernay @MarekKindernay Výborná zpráva pro všechny fotbalové fanoušky! Podařilo se vyjednat s @slaviaofficial exkluzivní vysílací práva na obě utkání 3. předkola @ChampionsLeague s Ferencvárosem. Přímé přenosy z nového studia odvysílá @O2TVSportCZ ve středu 4. 8. a v úterý 10. 8.#myjsmesport ⚽️ https://t.co/6LS9C0MjqD oblíbit odpovědět

Ferencváros, maďarský mistr a nejpopulárnější klub v zemi, vyřadil ve 2. předkole Ligy mistrů Žalgiris Vilnius (2:0, 3:1). Loni se dostal do základní skupiny Ligy mistrů, v níž se utkal s Barcelonou, Juventusem a Dynamem Kyjev. Nyní má podobné plány. Stejně jako Slavia.

Naposledy nastoupil Ferencváros proti českému týmu v evropských pohárech v roce 2004, kdy ho v kvalifikaci Ligy mistrů po prodloužení vyřadila Sparta. Jak si povede její velký rival?

