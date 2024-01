Už teď mám terč na zádech, ví Hašek. Od manželky slyšel: Jdi do toho, zvládneš to!

Dvanáctičlenný výkonný výbor šedesátiletého Haška ve čtvrtek dopoledne jmenoval do funkce hlavního kouče národního týmu jednohlasně, což je důležitá zpráva.

„Těší mě, že jsme ve shodě. Abychom byli úspěšní, musíme být jednotní i dál,“ zdůraznil Hašek, který má smlouvu do konce kvalifikace o mistrovství světa 2026 s opcí na případnou baráž a závěrečný turnaj.

„Trénovat český nároďák je pro mě obrovská čest, vrchol kariéry každého trenéra. Mým celoživotním snem je zúčastnit se ještě jednou velkého mistrovství světa. Byl jsem na něm jako hráč, potom jsem zažil z pozice asistenta mistrovství Evropy a ten rozdíl je neskutečný. Nebe a dudy.“

Takže záměr je jasný.

Postup na mistrovství světa 2026 není jen cílem mým nebo asociace, měl by to být cíl i pro všechny ostatní. Třeba pro kluby, které mohou prezentovat své hráče na největší světové úrovni.

Jaké budou vaše první kroky?

Sejdeme se z lidmi z analytického týmu, rozdáme si úkoly, určíme si, kdo a jak bude pracovat. Taky pojedeme do Hamburku, abychom se podívali na kemp, kde budeme bydlet během Eura. Zároveň si uděláme rozpis, kdo vyjede za hráči do zahraničí. Jedním z prvních bude nepochybně kapitán.

Ivan Hašek v prvních minutách ve funkci v roli trenéra české reprezentace. Na tiskové konferenci odpovídá na otázky novinářů, vpravo předseda asociace Petr Fousek.

Víte už, co bude s hříšníky z Belmonda?

Belmondo je můj oblíbený herec, ale tahle akce se nepovedla. Byl to malér jako hrom a obrovská chyba. Nechci soudit, aniž bych s dotyčnými hráči mluvil. Samozřejmě, že každý z nás může udělat chybu, tahle byla kardinální. Co dál, uvidíme po osobním jednání.

S Antonínem Barákem, kterého trenér Šilhavý od léta na srazy nebral, počítáte?

Záleží hlavně na něm, jak se k národnímu týmu postaví. I s ním samozřejmě budeme mluvit osobně. Pokud bude chtít být součástí kolektivu a bude mít vizi uspět v každém zápase, dveře má samozřejmě otevřené.

Vnímáte, že uvnitř týmu byly v poslední době poměrně velké vztahové problémy? A co s tím hodláte dělat?

Samozřejmě je jedním z našich úkolů dát hráče zase dohromady. Musíme je přesvědčit, že týmovost by měla být naší nejsilnější stránkou a základní předpoklad úspěchu. Kázeň a disciplína, které možná trochu chyběly, budou pro další fungování pochopitelně nezbytné.

Souhlasíte se jmenováním Ivana Haška trenérem české fotbalové reprezentace? celkem hlasů: 2708 Ano 30 %(800 hlasů) Ne 65 %(1762 hlasů) Nevím 5 %(146 hlasů)

Na základě čeho jste vybíral své asistenty? S Jaroslavem Veselým se znáte z minulosti, co Jaroslav Köstl, vaše nová pravá ruka?

Reprezentace je vrchol a i když jsem v Česku v poslední době tolik nežil, tak pokud se podívám na současné asistenty v lize, chtěl jsem toho nejlepšího. O Jardovi Köstlovi jsem přesvědčený, je mu teprve čtyřiatřicet a už má za sebou okolo devadesáti zápasů v evropských pohárech, což je neuvěřitelné číslo. Je zkušený, líbí se mi jeho styl.

Nevadí, že na plný úvazek budete u reprezentace jen vy dva? Veselý zároveň zůstane koučem Bohemians, Radek Černý bude dál trenérem brankářů i ve Slavii.

Realizační tým ještě není konečný. Jednáme s dalšími lidmi, které bychom v něm chtěli mít. Navíc dohoda s Jardou Veselým je taková, že si všechno vyhodnotíme za půl roku. Chtěl jsem ho mít u sebe, protože se osobně známe, vzájemná spolupráce nám v minulosti vyhovovala a víme, co od sebe čekat. V tuhle chvíli nebylo tolik prostoru na delší hledání či jednání. O Jardu se můžu opřít, proto jsem ukázal na něj.

Nedvěd pozici manažera odmítl „Předem musím konstatovat, že si té nabídky i jejich podmínek vážím, a že jsem to velmi důkladně zvažoval. Stejně tak si vážím přístupu asociace během jednání. Bohužel jsem se po zralém uvážení a mnoha konzultacích rozhodl, že ji nemohu přijmout. Po mnoha letech mimo republiku si nejsem jist, zda bych v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci. A to tím spíše, že vzhledem k mým stále častým nezbytným pobytům v zahraničí nejsem ještě trvale v České republice,“ uvedl Nedvěd.

Zatím však nemáte manažera, Pavel Nedvěd nabídku odmítl.

Což mě mrzí. Když jsem se dozvěděl, že by ho pozice u reprezentace zajímala, byl jsem nadšený. Věřím, že by taková osobnost u reprezentace hodně pomohla. Dokonce jsme spolu i několikrát seděli, cítil jsem, že jsme na stejné vlně, těšil jsem se na spolupráci.

Jenže?

Pavla znám jako naprostého perfekcionistu. Všechno chce dělat naplno, musel by tady být denně, aby to pro něj dávalo smysl. Pochopil jsem, že zatím natrvalo není v Česku, což byl jeden z hlavních důvodů, proč nakonec odmítl.

Koho byte si přál na pozici manažera místo něj?

Už jsem říkal i výkonnému výboru, že bych chtěl, aby to byl někdo podobný, čili osobnost, která bude mít zkušenosti a u hráčů respekt. Snad neprozradím víc, než můžu, když řeknu, že by se mi v takové roli líbil někdo jako Vladimír Šmicer, Petr Čech nebo Karel Poborský. Chci k vám být otevřený.

Trenérem národního týmu jste se stal, i když jste během podzimu tvrdil, že si to určití lidí nepřejí. Co se změnilo?

Jsem rád, že se hroty otupily. Zvítězil rozum a fotbal. Čas běží rychle a bylo třeba najít nového trenéra. Jsem rád, že jsem to právě já. Věřím, že zvítězila sportovní stránka.

Ale mohl jste už měsíc pracovat. Ke jmenování se schylovalo už v prosinci.

Je pravda, že jako kandidát jsem toho v té chvíli moc dělat nemohl. Spoustu práce mezitím odvedl Erich Brabec, technický ředitel asociace, který řešil některé věci v zastoupení. I já jsem něco konzultoval, ale až teď můžu začít naplno. Čeká nás hodně práce.

Jaká je vlastně vaše vize?

Pro mě je důležité, že jsem dostal smlouvu na delší období, jedině pak se dá pracovat koncepčně. Skoro dvacet let jsem byl v arabském světě a byl jsem tam úspěšný. Kdyby ne, tak mě tam zpátky nikdo nevezme. Řada trenérů se tam dostane jednou v kariéře a další nabídky už nepřijdou. Já si moc vážím toho, že jsem opakované možnosti dostával a nouzi nemám ani teď.

Vaši kritici by ale řekli: „Je diskvalifikující, že v posledních letech trénoval pouze na Blízkém východě.“

Nemyslím si. Byl jsem v nejúspěšnějším a nejlepším klubu v celé Asii a můj největší majstrštyk bylo zachránit kluby, které byly úplně rozbité a s psychikou na nule. To je kolikrát lepší než vyhrát titul. Reprezentaci teď beru jako obrovskou výzvu, na kterou si věřím. Pokud by to tak nebylo, nesedím tady.

Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek krátce po svém zvolení v sídle Fotbalové asociace České republiky na pražském Strahově.

Jakým fotbalem se chcete prezentovat?

Moderním. Musíme se přizpůsobit hráčům, které budeme mít k dispozici. Mohl bych tady vykládat, že budeme hrát ofenzivně, napadat a každému dáme deset gólů, ale nejdůležitější je, že uděláme maximum, aby se náš styl lidem líbil. Také budeme chtít navázat na výbornou práci, kterou dělají ve Slavii, Spartě nebo v Plzni.

Jste připravený i na tlak, pod kterým reprezentační trenéři v Česku bývají? Váš předchůdce Šilhavý končil vyloženě zlomený.

S Jardou i jeho asistentem panem Chytrým se určitě potkáme. Máme si co říct. A k té otázce? Vím, že už při nástupu do téhle role mám terč na zádech, ale jsem na to připravený. Možná je to trochu masochismus, ale vlastně mi to trochu chybělo.